Ile Maurice: Pravind Jugnauth à La Brasserie - «Aucune loi n'empêche le CP de retenir les services d'un avocat privé»

Le Premier ministre (PM), Pravind Jugnauth, qui assistait à la groundbreaking ceremony pour la construction de 224 logements sociaux à La Brasserie, hier après-midi, a réagi aux questions de la presse sur le conflit entre le commissaire de police (CP) et le Directeur des poursuites publiques (DPP). «Il n'y a rien d'anormal que le CP veuille retenir les services d'un avocat du privé. Il n'y a aucune loi qui l'empêche de le faire. J'espère qu'il y aura une collaboration entre ces deux institutions, toutes deux régies par la Constitution, avec chacune son indépendance. J'espère qu'ils vont travailler ensemble pour arrêter des trafiquants de drogue et des corrompus.»

Le PM a ensuite soutenu que ce n'est pas une première. «Dans le passé, il y a eu des cas, sous d'autres gouvernements aussi. Le CP ne se passe pas des services du bureau du DPP, mais dans cette situation, il a décidé de retenir les services d'un avocat du privé.» Interrogé sur l'éventualité qu'un Police and Criminal Evidence Bill soit présenté au Parlement, Pravind Jugnauth a répliqué que c'est une loi complexe et qu'il faut du temps pour la concrétiser. «L'un des aspects principaux de cette loi est la charge provisoire. La question date de plusieurs années. Quand Rama Valayden était Attorney General, pourquoi n'a-t-il rien fait ? Pourquoi Navin Ramgoolam n'a rien fait quand il était au pouvoir ?»

Sur le volet de l'arrestation de Me Akil Bissessur et consorts, le PM estime que si l'avocat a des reproches à faire à la police, il doit porter plainte pour qu'une enquête soit menée. «Mo pa la pou al menas kikenn ou al fer planting moi. Egzersis control delivery sé enn pratik internasional dan lalit kont trafik ladrog. Il faut laisser l'enquête suivre son cours et cela va aussi dépendre du bureau du DPP, qui décidera s'il faut poursuivre ou pas.» Le PM s'est abstenu de commenter les propos de Me Rama Valayden qui dit détenir des informations des milieux de la SST. «J'ai mes opinons en tant que légiste, mais je préfère ne pas commenter. Chaque avocat qui connaît bien la loi sait ce qu'il doit faire.» Le Premier ministre n'a pas voulu non plus commenter la contestation en Cour suprême des élections municipales. Et, sur la nomination imminente d'un PPS, il dira : «Je n'ai mentionné aucun nom. Il y a beaucoup de spéculations.»

Premier coup de pioche pour 224 logements sociaux

Le premier coup de pioche officiel pour lancer la construction de 224 logements sociaux à La Brasserie a donc été donné, hier, par le Premier ministre et le ministre Steven Obeegadoo. Ce projet au coût de Rs 612 millions devrait être achevé dans les 15 prochains mois. 10 % de des logements seront réservés aux familles figurant sur le registre social. Le chef du gouvernement a réitéré son engagement à aider les familles les plus vulnérables du pays.