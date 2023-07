Congo-Brazzaville: Timetics - Un plugin WordPress pour gérer la prise de rendez-vous et les réunions

La gestion de rendez-vous et de réunions est loin d'être une partie de plaisir, particulièrement quand on en organise plusieurs par jour. On peut vite se laisser déborder et s'emmêler les pinceaux. Pour éviter cela, il vaut mieux s'équiper d'un outil dédié comme Timetics.

Aujourd'hui, il en existe une multitude sur le marché, parmi lesquels Timetics. Il s'agit d'un plugin WordPress en anglais qui permet de gérer la prise de rendez-vous, d'en simplifier l'organisation et de vendre des prestations.

De la même manière que Calendly, Timetics dispose d'un calendrier avec tous vos rendez-vous et des créneaux horaires. Vous avez donc une vue d'ensemble sur tous vos meetings à venir, vous permettant de toujours rester bien organisé.

Pour ajouter une réunion, il suffit de cliquer sur le bouton "Add more" et d'y noter les détails : heure, durée, plateforme de visioconférence... Il faut également indiquer s'il s'agit d'un rendez-vous en one-to-one, ou à plusieurs, avec un plan de salle si c'est en présentiel. En effet, vous pouvez créer une représentation visuelle de votre salle de conférences ou d'événement et assigné une place à chacun pour éviter de perdre du temps lors de l'arrivée des participants.

Chaque collaborateur peut créer son profil sur Timetics et définir ses jours de disponibilités, visibles par tous les membres de l'équipe. Cela évite les allers-retours par message ou par e-mail pour savoir si une personne est disponible à tel moment, ou non. L'avantage, c'est que le plugin s'intègre à Google Agenda, Google Meet, Outlook et bien d'autres applications. En somme, pas besoin d'osciller entre différentes interfaces.

L'outil propose également des fonctionnalités pour les entreprises ou freelances qui vendent des prestations. Il est possible de collecter les paiements grâce à Stripe. L'utilisateur n'a plus qu'à entrer ses informations bancaires, et le tour est joué. Dans le cadre d'un événement, Timetics propose même de définir plusieurs tarifs selon le type de billets vendus.

Pour se faire une idée de toutes les possibilités offertes par l'outil, une version d'essai gratuite est proposée. Pour faire de Timetics son allié du quotidien, il faudra toutefois débourser 199 dollars. L'offre comprend l'intégration à deux sites. D'autres licences sont disponibles dès 299 dollars, avec l'intégration à dix sites.