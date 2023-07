Ile Maurice: Kalipsxau, chanteuse de l'île de La Réunion - «Je ne suis pas une star. Je suis une personne normale»

interview

Le Festival Fam Océan Indien se tiendra, demain le 1er juillet, au Château de Labourdonnais. Au programme, des musiciennes et chanteuses et, en tête d'affiche, Kalipsxau, chanteuse très appréciée à Maurice pour ses nombreux titres. Âgée de 24 ans, elle est originaire de Saint-Leu, dans l'Ouest de La Réunion. Dès son premier titre aux sonorités zouk «Corps à corps», sorti en 2021, elle rencontre le succès et enchaînera avec «Solo» qui cumule plus de 12 millions de vues. Nous l'avons rencontrée mercredi pour un entretien exclusif.

Vous n'en êtes pas à votre première fois à Maurice. Comment s'est passé le voyage ?

Nous avons eu un très bel accueil à Maurice. Le voyage, ça va car il ne dure que 20 minutes de La Réunion. Ça va. On a vu pire, je pense. (rires)

Vous en êtes à votre troisième visite ici. Vous appréhendez un petit peu ?

Non, pas du tout. Je dirai que j'ai hâte surtout. Comme tu le dis, c'est la troisième fois que je viens ici. La première fois, je me suis retrouvée face à un public vraiment chaud. Là, c'est ce que j'attends et je pense que c'est ce qui va se passer.

Votre carrière a démarré assez vite. Vous êtes très appréciée par les Mauriciens et les Mauriciennes. Qu'avez-vous prévu de spécial cette fois ?

Il faut savoir que mon premier album est sorti le 21 juin, soit le jour de la Fête de la musique. Petite surprise car ce sera l'occasion pour moi d'interpréter mes nouveaux titres en live et je n'attends que ça.

Concept exceptionnel avec seules des femmes sur scène. Comment vous comptez vivre ce moment ?

J'ai hâte car c'est ma première fois. Je n'ai que des hommes sur scène normalement, mais là, je ne serai qu'avec des femmes. J'ai hâte de vivre ce moment.

Qu'en est-il de la langue créole mauricienne. Vous la maîtrisez un peu depuis le temps ?

(Rires) Je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là. Je vais garder mon créole réunionnais pour éviter de dire des bêtises.

En tant que femme, artiste et star, vous pensez qu'il y a suffisamment de femmes dans l'industrie de la musique ?

Je sais qu'il y a beaucoup de chanteuses. En termes de musiciennes, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Il manque des musiciennes, je pense.

Comment vit-on ce moment où on passe de l'inconnu pour devenir une star ?

Je n'aime pas ce mot star. Je ne suis pas une star. Je me considère comme une personne normale. Je n'aime pas ce mot-là. (rires). Ma star à moi, c'est Beyoncé quoi. Je n'aime pas ce mot star. C'est vrai que mon succès est arrivé assez vite, mais je suis bien entourée, donc ça va.

Un message à vos fans d'ici...

Merci pour tout l'amour qu'ils me donnent. Je reçois beaucoup de messages des fans mauriciens. Je suis contente de voir ma musique appréciée par l'île soeur.