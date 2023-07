Afrique: Natation - Camp d'entraînement - Maurice, destination idéale pour les nageurs sud-africains

Pendant six jours (27 juin - 2 juillet), une soixantaine de nageurs venant majoritairement d'Afrique du Sud s'entraînent principalement dans la piscine de Sparc. Ils sont encadrés d'entraîneurs sud-africains dont certains de classe internationale. A Sparc, ils ont expliqué pourquoi ils avaient choisi Maurice comme destination pour la préparation des athlètes à cette période de l'année.

Ils sont six coaches à être venus à Maurice pour entraîner des nageurs sud-africains. Dean Price (high performance manager and Olympic coach) en est à sa deuxième visite dans l'île pour un camp d'entraînement (la première fois, en 2016, à la piscine Serge- Alfred, il accompagnait le célèbre Graham Hill qui était alors l'entraîneur de Chad Le Clos).

«Mon rôle consiste à préparer les nageurs pour des compétitions de haut niveau, les Jeux olympiques ou les Mondiaux de natation. La préparation ne concerne pas seulement les Olympiades de 2024 mais aussi celles qui viendront par la suite. Comme Maurice, l'Afrique du Sud est isolée. De nos jours, cela coûte beaucoup d'aller en Europe ou d'autres pays étrangers alors que votre pays est moins éloigné du nôtre. Nous nous sommes inspirés de l'Australie pour créer un système qui garderait nos nageurs au plus haut niveau. L'un des moyens est de réunir les meilleurs nageurs de huit à dix clubs sud-africains pour qu'ils travaillent ensemble. Et ce, pour que le niveau soit toujours en progression. Si vous ne faites pas cela, vous devenez complaisants et vous régressez. De notre côté, on essaie de créer une unité au niveau national pour améliorer les techniques, former les coaches et pousser les nageurs à progresser à un niveau plus élevé», affirme Dean Price.

%

De son côté, Steve Haupt, head coach du Cercle des nageurs de Quatre-Bornes, qui a fait la liaison entre ses amis de son pays d'origine et Maurice, a apporté d'autres précisions. «On est au beau milieu de l'hiver en Afrique du Sud. Il n'y a pas de courant pendant 14 heures quotidiennement et c'est difficile de garder l'eau chaude régulièrement. Plutôt que d'aller en Italie comme ils avaient l'habitude de le faire à cette période de l'année, les nageurs et leurs entraîneurs ont préféré venir à Maurice qui est dotée d'infrastructures sportives intéressantes. J'ai assuré à Dean Price que le temps n'était pas mauvais ici. Il était venu en touriste il y a quelques mois pour le constater de visu. Et comme les élèves sont en vacances en Afrique du Sud en ce moment, le groupe a saisi l'opportunité de venir s'entraîner ici», explique Steve Haupt qui n'oublie pas de mentionner que c'est Lauren Shear (top junior elite age group coach) qui a été la principale organisatrice de ce déplacement. Celle-ci a précisé que des nageurs de Zambie, du Kenya, de Malawi et d'Afrique australe avaient aussi rejoint le groupe d'athlètes sud-africains.

Richard Little (Senior South African coach) vante, lui, les mérites du cadre et de l'environnement ici. «On vient à Maurice à une période où votre climat est intéressant pour nous et dans un environnement où nous pouvons nous occuper de près des nageurs. Nous les sortons de leur zone de confort, loin de leur pays. Dans ce cadre splendide, ils sont, certes, plus détendus. Toutefois, ils ont l'opportunité de travailler dur. Les trois premiers jours, nous nous concentrerons sur de longues nages. Puis nous poursuivrons avec plus de technique puis, nous mettrons l'accent sur la vitesse.»

De tous les entraîneurs sud-africains, Adrian Goate (Olympic open water coach) est celui qui était responsable d'OpenWater Swim. Tous les athlètes avaient presque la même préparation dans les couloirs de la piscine de SPARC. Cependant, il a déclaré que des entraînements à la mer étaient aussi prévus. «Nous aurons aussi des entraînements à Flic-en-Flac. La préparation y est différente», dit le coach sud-africain qui se rendra aux JO 2024 avec des athlètes.

Notons que Tracey Hemphill (age group senior coach) ainsi que Slack Hagen sont les deux autres entraîneurs sud-africains de cette délégation qui accompagnent les nageurs. Cela sous le soleil de Médine, loin de l'hiver sud-africain.

Horaires d'entraînement des nageurs sud-africains

Les nageurs ont commencé les entraînements le 27 juin et termineront le 2 juillet, à raison de deux sessions par jour : le matin, de 9 à 11 heures et l'après-midi de 15 à 17 heures (sauf le dimanche 2 juillet, date de leur départ, où ils ne s'entraîneront que dans la matinée).Notons toutefois, que samedi matin et dimanche matin ils s'entraîneront à Côte d'Or et non SPARC.

Nageurs de haut niveau dans la délégation

Dean Price a indiqué que certains des athlètes s'entraînant à SPARC prendront part à des compétitions internationales. «Jessica Thompson et Jardan Eaton seront en lice aux Commonwealth Youth Championships à Trinidad-et-Tobago en août. Trinity Hearne prendra part aux Mondiaux de Fukukoa au Japon prochainement (14 au 30 juillet). Enfin, aux Mondiaux juniors de natation, en Israël, du 4 au 9 septembre, Jessica Carmedy, Jessica Thompson, Jardan Eaton et Keyontea Raynard seront en action», dit Dean Price qui pense que Maurice est un bon endroit pour s'entraîner. «Ici, loin de l'Afrique du Sud, les nageurs oublient tous les tracas et les distractions et se concentrent seulement sur la natation», insiste-t-il.