Afrique: Baccalauréat 2023 - Le jury 106 enregistre 56 admis au 1er tour, soit 20%

Les résultats du baccalauréat 2023 ont été proclamés dans la matinée du vendredi 30 juin au jury 106 sis au lycée Marien N'Gouabi à Ouagadougou. 56 candidats de la série F4 ont décroché leurs diplômes de fin d'étude secondaire, 59 autres jouerons leur chance au second tour et 141 ont été ajournés.

Les résultats du baccalauréat session 2023 sont connus. Ils étaient 256 candidats de la série F4 à affronter les épreuves dans le jury 106 du lycée Marien N'Gouabi. Les résultats du premier tour dévoilés ce vendredi ont présenté 56 admis, 59 reconduits au second tour et 141 ajournés.

« Je rends grâce à Dieu. Vraiment ça n'a pas été facile, On a bossé, on a prié et par la grâce de Dieu tout s'est bien passé», a témoigné Asael Tougma qui vient d'être déclaré admis, traduisant sa reconnaissance à l'endroit de ses parents et encadreurs qui l'ont soutenu et encadré.

« Je remercie mes parents pour les soutiens. Ils m'ont soutenu par la prière, les conseils et les encouragements. Les professeurs ont bien joué leur rôle et m'ont encadré. J'ai appliqué leur conseil et tout s'est passé bien», a conclu l'heureux bachelier.

« Globalement on a un taux de 20% d'admis et 21% de ceux qui sont admissibles dans ce jury», a indiqué le président du jury, Dr Almame Tinta. Il a expliqué que les corrections se sont bien passées et qu'il n'y a pas eu d'incident dans son jury.

%

Par ailleurs, Almame Tinta a déploré des insuffisances des candidats au niveau de certaines matières scientifiques et littéraires. « On peut remarquer que beaucoup n'ont pas accordé assez d'importance aux matières scientifiques et la littérature. Très peu ont eu la moyenne», a-t-il soutenu.

Le président du jury a également encouragé et invité ceux qui sont au second tour à utiliser les deux jours de préparation à bon escient et revoir les matières techniques afin de réussir aux épreuves du second tour.

Les compositions du second tour sont prévues se dérouler le lundi 03 juillet .