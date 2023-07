Madagascar: Sortie d'album - Reko signe « Misia », son second opus

Quand le travail est un plaisir, la vie est belle. Mais pour Reko, c'est son tout nouvel album qui est beau. Quatre ans après « Andao », la bande à Fy Rasolofoniaina sort « Misia » son second opus à découvrir en version VIP et classique.

« Misia est partie d'une envie, d'un désir et d'un souhait à concrétiser des concepts parfois utopiques qui pourtant, devraient exister. Nous voulons des parents responsables, des histoires d'amour, pas de celles à l'eau de rose, des contes de fée, mais des relations bien solides et réelles. Nous voulons voir des hommes et des femmes convaincus et charismatiques qui ne se perdent pas dans les tourbillons de la société. » Tels sont les propos des membres du Reko Band lors de la présentation de leur deuxième album, hier, à leur Studio à Andravoahangy Ambony. Un album VIP à découvrir en avant-première le 6 juillet à la Balançoire Alarobia durant un concert VIP. Pour l'occasion, les convives auront l'opportunité de voir, en documentaire, l'élaboration du projet, les têtes pensantes et l'équipe afférente autour de « Misia ». Le ressenti de chaque membre à travers cette aventure.

Deux versions

Afin de donner un large choix à son public, Reko a décidé de lui offrir deux versions, soit un album VIP, soit un album classique. Si ce dernier porte onze titres, la version VIP comporte trois « bonustracks », soit quatorze chansons en sus avec « Hafa mihitsy », « Portion » et « Zanako ». Si les deux premiers ont déjà été dévoilés, « Zanako » fait partie des morceaux à découvrir. La chanson parle de la relation parent-enfant ou plutôt de la responsabilité qu'incombe le fait d'en avoir. Les paroles rappellent que les enfants sont précieux et fragiles et que le rôle des parents consiste à prendre soin d'eux et de les protéger à tout prix. Que pour qu'un enfant devienne un adulte conforme à la norme morale, les parents doivent l'être pour pouvoir inculquer à leur tour des valeurs et des idées méritoires. « Tiako ho vanon-ko lakana ianao zanako, dia hiezaka mba ho tany tsara hanirianao aho », un passage tiré du proverbe « Ny hazo no vanon-ko lakana, ny tany naniriany no tsara ». Un message qui en dit bien long sur l'inspiration du compositeur.

%

Éclectique

Plus éclectique que le premier, « Misia » est plus ouvert en matière de style. Allant du rock au jazz, le tout est teinté de folk progressif, signature du groupe. D'autres instruments viennent enrichir les interprétations tout en intégrant des sons plus modernes et des « samples ». En ce qui concerne la mise en oeuvre du projet, la bande s'est trouvée plus mature et plus expérimentée. « En rapport à nos évolutions individuelles, nos responsabilités et nos devoirs respectifs ont fait en sorte que « Misia » bénéficie d'une certaine maturité. Comme il nous a fallu quatre ans pour le sortir, le succès de l'album repose sur ce travail de longue haleine durant lequel nous avons pu perfectionner chaque titre comme il se devait. Une communion plus profonde s'est également instaurée durant ces quatre dernières années. D'autant plus que nous travaillons en autoproduction, cela a renforcé davantage l'esprit de fraternité », avancent-ils. Le fil conducteur des chansons englobe l'idée générale de l'opus. De « Gasitsara » à « Izay » en passant par les « Io aho io », « Mahaleova, mahalasana » ou encore « Ny anaranao », par ailleurs, quatre titres en version anglaise intègrent la liste des morceaux.

Promiscuité

Privilégiant la promiscuité avec ses fans, Reko band convie également le large public à la City Ivandry le 8 juillet à partir de 10h pour la présentation de l'album classique. Le groupe y renouvellera l'expérience à travers un live, une séance photo et une séance dédicaces, sans oublier les goodies et l'album disponible sur les plateformes digitales. L'épicentre du rendez-vous sera l'ouverture de la scène aux inconditionnels. L'idée, chanter des morceaux de Reko band devant le groupe et partager un moment mémorable entre passionnés. C'est une occasion de se dévoiler, en famille, entre amis ou de faire la connaissance d'autres fans. En attendant les dates de tournée et les deux dates fatidiques, « Misia » est en prévente jusqu'au 5 juillet. Sur ce, passez commande !