Madagascar: Grandes vacances - Premières vagues de départ

Ni juilletistes, ni aoûtiens. Les premiers vacanciers de la saison savourent déjà les joies des grandes vacances scolaires après la fin du premier examen officiel et la fin de l'année scolaire pour les élèves des écoles primaires. Au lendemain de la fête nationale, les destinations phares habituelles comme Toamasina, Foulpointe, Mahajanga, entre autres, commencent ainsi à accueillir les premières vagues de visiteurs. Pas encore le grand rush, pour l'instant, mais les gares routières commencent à connaître une affluence en légère hausse. De quoi réjouir déjà les transporteurs, lesquels attendent toutefois la fin du mois prochain, avec la fin des examens du baccalauréat pour espérer voir la saison démarrer de manière effective.

Voyages organisés

L'heure est également aux promotions pour les organisateurs de voyages et de séjours vacanciers. Nosy-Be et Mahajanga figurent en tête des offres, outre les destinations à l'étranger tels l'Egypte, Israël et Dubaï, moins accessibles à la majorité des foyers malgaches. Compter entre 650 000 ariary et 1 250 000 ariary par personne pour un séjour de 6 à 8 jours à Nosy-Be ; entre 400 000 ariary et 500 000 ariary par personne pour 6 jours à Mahajanga et environ 1 300 000 ariary par personne pour 8 jours à Sainte-Marie. L'essentiel du calendrier des dates proposées se situe en juillet et août. Pour l'heure, les premières vagues de vacanciers sont constituées de familles avec enfants en bas âge et/ou adolescents de moins de 13 ans, en dessous de la classe de 3e. Rappelons que les élèves de dernière année de collège passeront les examens du BEPC la semaine prochaine.