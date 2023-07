Afrique: Cinéma - le film « Injonctions » présenté ce 30 juin au public

Réalisé par le jeune congolais Social Bangui, le film «Injonctions », un long métrage, sera projeté en avant-première ce 30 juin au musée cercle africain.

Le film réunit des talents du cinéma ponténégrin, notamment Bienvenue Mpossi, Luther Scott, Dollestin Bazza, Elveron Goma, Loverah Osserty, Gali Amoi, Kamiwako Yves, Social Bangui lui-même et bien d'autres. Il relate l'histoire de Kimia (jeune fille de 23 ans) et Elikia (la trentaine), deux jeunes amoureux victimes des injonctions des parents qui n'acceptent pas leur relation et font tout pour les séparer. Les deux amoureux décident de se battre pour faire triompher leur cause. Mais jusqu'où iront-ils ? C'est ce que les Ponténégrins vont découvrir en allant suivre ce film. Social Bangui a, d'ailleurs, invité le public à répondre présent au rendez-vous : «Nous invitons le public à venir nombreux découvrir ce produit congolais. Il a été fait pour lui. Qu'il vienne partager avec nous la profondeur de l'histoire de ce film».

Signalons que le cinéma congolais, en général, et pontenegrin, en particulier, ne cesse de progresser. Depuis un certain temps, l'on constate un véritable réveil de cet art dans le pays et à Pointe-Noire. Un réveil assuré en grande partie par des jeunes déterminés à hisser haut cet art au Congo et en Afrique. La présentation du film «Injonctions» succède à celle du documentaire intitulé « Les oubliés » de Michael Gandouh, projété en avant-première, le 27 juin dernier, à l'Institut français du Congo, et d' « U'kunyarkiri », un film de Terdyrock Matoko Atoko, sorti en salle le 17 juin à l'amphithéâtre de Sueco.