Congo-Brazzaville: Espace culturel - Le « Village Kati » fait son chemin

Situé au coeur du quartier populaire Loandjili, à Pointe-Noire, le « Village Kati », créé par l'écrivaine Huguette Nganga Massanga, commence à prendre ses marques en attendant que les habitants s'habituent à pousser spontanément le portillon de cet espace destiné à faire vivre la culture dans toute sa diversité.

« J'ai dédié cet espace à l'art et à la culture ! Mon souhait est avant tout d'offrir un espace d'hébergement (deux studios meublés) et de recherche aux artistes qui cherchent un lieu de travail. Il y a aussi une terrasse destinée aux activités et animations », a expliqué d'emblée Huguette Nganga Massanga.

Disposé à accueillir du beau monde, le cadre permet aussi des échanges et partages dans la convivialité. « Je ne reçois aucune subvention, donc les animations se font en fonction des moyens dont je dispose, aux besoins des bénéficiaires et à la disponibilité des lieux. Bref, je ne mets pas la pression, je vais à mon rythme... », a fait savoir l'écrivaine. A son rythme certes mais aussi par amour car l'artiste passionnée par-dessus tout privilégie les rencontres, les découvertes et davantage d'apprentissage. Selon l'écrivaine, le Village Kati est un palliatif pour les habitants de son quartier et autres personnes environnantes.

« Si chacun de nous pouvait avoir un petit endroit dans sa maison où il pouvait faire vivre le culturel et l'artistique, cela pourrait révolutionner les choses », a laissé entendre Huguette Nganga Massanga, qui a bien voulu nous expliquer le sens et l'origine du Village Kati. « C'est le nom de mon grand-père maternel qui signifie intérieur. C'est un village intérieur pour permettre aux artistes de travailler et de créer ensemble », a-t-elle ajouté.

Hissé en haut d'une terrasse, l'espace spectacle offre une décoration subtile bien choisie qui donne envie de s'y poser comme à la maison. « On aurait pu croire que par manque d'activité extra-scolaire les enfants envahiraient les lieux mais non », a admis Huguette. Elle estime que c'est un travail de longue haleine pour emmener la population à changer ses habitudes.

Intéresser les plus jeunes au livre : un vrai défi

Avec l'arrivée des nouvelles techniques de la communication au sein des foyers, le peu d'intérêt des parents pour la culture pousse les enfants vers d'autres canaux d'apprentissage mettant aux orties tout ce qui concerne la littérature, l'art, le cinéma et autres outils culturels. « Ici au Village, j'ai aussi créé cette petite bibliothèque nommée LaPerlkili (la perle qui lit) parce que moi-même, j'ai appris à lire. Je ne suis pas née grande lectrice comme on peut l'imaginer. J'ai eu des enseignants formidables qui m'ont donné goût à la lecture et aujourd'hui c'est à mon tour d'inciter les jeunes, surtout ceux compris entre 6 et 12 ans, à la lecture », a fait savoir Huguette. Elle déplore la fermeture de certaines bibliothèques et le manque de fréquentation de celles qui sont ouvertes bien que parfois gratuites.

« Il manque aux Congolais une curiosité culturelle. On l'avait mais on l'a perdue, parce qu'il y a eu des années de vide, dues à la fermeture des centres culturels, bibliothèques de quartier...Une vraie cassure qu'il faut réparer », a-t-elle conclu.