Angola: Une ministre décourage la destruction de la flore

Soyo — La ministre de l'Environnement, Ana Paulo de Carvalho, a découragé jeudi, à Soyo, province du Zaire, la destruction de la flore et de la biodiversité, et a recommandé pour cet effet, l'application stricte de la loi sur les crimes environnementaux dans le pays.

La gouvernante a lancé cet appel à l'issue d'une campagne de plantation de mangroves, dans le cadre du programme de clôture activités liées à la Journée mondiale de l'environnement, qui se déroule sous le slogan : "Tous main dans la main pour sauver notre Planète".

La ministre s'est dite très préoccupée par l'extinction de certaines espèces forestières dans la municipalité de Nzeto (Zaire) et dans d'autres régions littorales du pays, en raison de l'action humaine.

Selon la responsable, une application rigoureuse de la loi sur les infractions environnementales réduirait les atteintes à l'environnement sur le territoire national.

Elle a annoncé que, dans une première phase, le ministre de l'Environnement opte pour des campagnes pédagogiques avec la sensibilisation des entités singulières et collectives.

La ministre a rappelé que les mangroves et d'autres espèces forestières, en plus de leur utilité, renouvellent l'oxygène, et sauvegardent également l'écosystème marin, d'où la nécessité de leur préservation pour empêcher l'émigration de certaines espèces animales.

Elle a par la suite mentionné que plusieurs entreprises et individus n'accordaient pas d'importance à l'environnement, malgré les actions de sensibilisation et d'éducation menées par les gouvernorats provinciaux et les associations dans les communautés.

Au cours de sa visite de 48 heures à Soyo, la ministre va lancer le programme "Éduquer pour recycler" et va assister à une conférence sur la "Stratégie nationale et le plan d'action sur la biodiversité"