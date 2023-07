Angola: Le Président du Parlement met en relief le rôle du parlementarisme en démocratie

Lisbonne — La présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, a souligné, ce vendredi, à Lisbonne, le rôle du parlementarisme dans la démocratie, en tant que voix des électeurs, diversité, dialogue et concertation.

Carolina Cerqueira a tenu ces propos lors de la session commémorative de la Journée internationale du parlementarisme, qui s'est tenue au siège du Parlement portugais. Seln elle, il s'agit des voix de la représentation politique dans la diversité, dans le débat politique qui génère des perspectives pour de nouvelles idées, de meilleures approches, de dialogue et de conciliation, tous ces ingrédients contribuant à la solidité de la démocratie parlementaire.

"C'est un bruit, parfois assourdissant, mais toujours nécessaire, pour que tout change pour le meilleur, surtout la vie des gens, le processus de développement des sociétés et des pays", a renforcé le chef du Parlement angolais.

Selon Carolina Cerqueira, "il est urgent que chacun fasse sa traduction, afin d'avoir une version compréhensible, qui doit être à la fois fidèle, mais fluide, intégrée, plus formelle, authentique, publiable et, surtout, scrutatrice".

D'autre part, la présidente du Parlement angolais considère qu'il est injuste de ne pas souligner l'évolution de la forme de gouvernement qui pense à des personnes, des femmes et des hommes dévoués à maintenir la démocratie vivante, avec des actes et des paroles prononcés en plénière, en les écoutant , les débattre et les immortaliser dans des idées et plus tard dans des actions pertinentes.

« L'égalité des sexes se matérialise avec le développement économique et social, ainsi qu'une nouvelle culture du plein respect de la personne humaine et de son plein épanouissement personnel et professionnel », a-t-elle déclaré.

Carolina Cerqueira a profité de l'occasion pour renforcer l'invitation des parlementaires à assister, en octobre, à Luanda, à la 147e Assemblée de l'Union parlementaire mondiale.

La présence d'invités à cet événement, a-t-elle dit, servira à approfondir le débat politique sur les progrès et les principales difficultés du système parlementaire contemporain et ses nombreux défis, en particulier, la promotion et la préservation de la paix et son impact sur la vie des populations à travers le monde.

Lors de cette séance solennelle, les présidents des Parlements du Brésil, du Chili, de l'Uruguay et du Zimbabwe ont également pris la parole. Il y a également eu des interventions d'Edite Estrela, en tant que vice-présidente du Parlement portugais, et de Duarte Pacheco, en tant que président de l'Union interparlementaire.

Dans le cadre de sa présence au Portugal, Carolina Cerqueira a participé, pendant deux jours, à diverses activités inscrites au programme des commémorations de la Journée internationale du parlementarisme.

La réunion s'est déroulée en présence de l'ambassadrice d'Angola au Portugal, Maria de Jesus Ferreira, et d'un groupe de députés des partis siégeant au Parlement angolais.