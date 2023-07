Algérie: Dunkerque - L'Algérien Rayan Ghrieb rejette les avances de l'ASSE

Rayan Ghrieb, figure emblématique de la remontée de Dunkerque en Ligue 2, s'est imposé comme un joueur clé du club. Depuis son arrivée en provenance de Schiltigheim en National 2 il y a tout juste un an, le milieu offensif de 24 ans s'est rapidement imposé comme un atout majeur pour les Maritimes. Avec un bilan impressionnant de 14 buts et 8 passes décisives en 33 matches de National League, les performances de Ghrieb ont logiquement attiré l'attention. Malgré l'intérêt qu'il suscite, il reste déterminé à honorer son contrat et n'est pas pressé de quitter le nord de la France.

Dans une interview accordée à La Voix du Nord, Ghrieb a fait part de son attachement à Dunkerque : « Il me reste deux ans de contrat ici à Dunkerque, et j'ai bien l'intention de les remplir. Au départ, j'avais un an, et avec la promotion, une autre année s'est ajoutée. Je suis très heureux ici, et pour l'instant, je ne vois pas de raison de partir. Cependant, comme nous le savons dans le football, les choses peuvent changer rapidement. Je peux vous dire ceci et être parti dans 48 heures. On ne sait jamais ce qui peut arriver ».

Ghrieb a reconnu la nature imprévisible du football, mais a souligné qu'il était heureux au sein du club, grâce au « groupe incroyable » qui l'entoure. Bien qu'il n'ait pas exclu un éventuel départ, il a déclaré : « Je peux rester à Dunkerque pendant deux ans, comme je peux partir dans trois jours. » Des rumeurs récentes ont associé le talentueux gaucher franco-algérien à un transfert vers l'AS Saint-Étienne, mais Ghrieb a répondu vaguement : « Il y a plusieurs rumeurs. Les gens me demandent si c'est vrai. Pour l'instant, il n'y a rien. Je suis un joueur de Dunkerque ».