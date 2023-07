Afrique de l'Est: L'Éthiopie, pionnière de la coopération sino-africaine, modèle de réussite ferroviaire de la BRI - l'ambassadeur Zhiyuan

<strong>Addis Ababa — L'Éthiopie est un pionnier de la coopération Chine-Afrique, car le chemin de fer Éthio-Djibouti a établi un modèle réussi de l'initiative "Belt and Road" (BRI), a déclaré l'ambassadeur Zhiyuan.

Marquant le 10e anniversaire de l'initiative "la Ceinture et la Route" à la gare de Furi-Lebu à Addis-Abeba aujourd'hui, l'ambassadeur de Chine Zhao Zhiyuan a déclaré que le chemin de fer Éthio-Djibouti a établi un modèle de réussite alors que la coopération entre la Chine et l'Éthiopie s'est renforcée.

Au cours des cinq dernières années, les deux pays ont collaboré étroitement et obtenu des résultats remarquables, a-t-il ajouté.

"Ces dernières années, la Chine reste la première source d'investissement direct étranger de l'Éthiopie et l'Éthiopie est un pionnier de la coopération sino-africaine.

Selon lui, toutes ces réalisations sont les piliers du partenariat stratégique global de coopération entre la Chine et l'Éthiopie et la démonstration éclatante d'une amitié profonde.

Le ministre des transports et de la logistique, Alemu Sime, a déclaré que l'initiative avait élargi le champ de la coopération au cours des dix dernières années et que son essence s'était enrichie et approfondie dans la pratique.

Cela a non seulement apporté des dividendes de coopération tangibles aux parties participantes, mais a également contribué à la sagesse et à la force du monde pour relever les défis, créer des opportunités et renforcer la confiance, a-t-il ajouté.

Le ministre a déclaré que l'Éthiopie et la Chine coopéraient étroitement dans le domaine des transports, en particulier dans la construction d'infrastructures de transport, et que les deux pays complétaient leurs avantages respectifs, montrant ainsi un grand potentiel de développement.

En particulier, M. Alemu a déclaré que le chemin de fer Addis-Abeba-Djibouti, une ligne ferroviaire historique reliant l'Éthiopie et Djibouti en tant que projet phare dans le cadre de l'initiative "la Ceinture et la Route", est une importante récolte précoce de la coopération sino-africaine.

Pour le ministre, le projet a joué un rôle important dans la promotion du développement économique et social de l'Éthiopie et l'amélioration du niveau de vie de la population.

Le PDG du chemin de fer Ethio-Djibouti, Abdi Zenebe, a déclaré que le chemin de fer Ethio-Djibouti est le meilleur exemple de la réussite de l'initiative.

Le projet "la Ceinture et la Route" est devenu une plateforme de coopération internationale ouverte et inclusive, mutuellement bénéfique et gagnant-gagnant.