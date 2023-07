Afrique: L'Éthiopie et l'Allemagne signent un accord de subvention de 21 millions d'euros

<strong>Addis Ababa — L'Éthiopie et l'Allemagne ont signé un accord de subvention de 21 millions d'euros afin d'augmenter la contribution de l'Éthiopie à l'African Trade Insurance (ATI), selon le ministère des finances.

Cette subvention fait partie intégrante du soutien de l'Allemagne à la stratégie de l'Éthiopie visant à devenir un pays à revenu intermédiaire d'ici 2030, et à sa transition vers une économie dirigée par le secteur privé.

Selon le ministère, cette subvention sera utilisée pour augmenter la contribution de l'Éthiopie à l'Agence africaine d'assurance commerciale (ATI), qui est une agence d'assurance panafricaine créée par sept pays africains en 2001.

L'objectif de cette institution est de promouvoir le commerce et l'investissement en offrant des solutions d'assurance compétitives pour les risques commerciaux et politiques, et donc de faire progresser la croissance économique en Afrique, a-t-on appris.

L'assurance des investissements directs a le potentiel de sécuriser et de promouvoir directement les emplois en Éthiopie, a déclaré le ministère, ajoutant que grâce à cette contribution, une augmentation des transactions d'assurance axées sur la croissance du secteur privé en Éthiopie devrait être mobilisée.

L'adhésion à l'African Trade Insurance joue également un rôle essentiel dans la sécurisation des investissements internationaux et l'augmentation de l'activité commerciale.

L'accord de subvention entre l'Éthiopie et l'Allemagne a été signé aujourd'hui par voie électronique par Christoph Tiskens, directeur de l'Afrique de l'Est et de l'Union africaine, Thomas Prien, gestionnaire de portefeuille à la Banque de développement KfW, et Semereta Sewasew, ministre des finances de l'Éthiopie.