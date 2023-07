Afrique: Le Conseil de sécurité met fin au mandat de la MINUSMA, adopte une résolution de retrait

Bamako, 30 juin 2023 - Le Conseil de sécurité des Nations unies s'est réuni cet après-midi dans le contexte de l'expiration de la résolution 2640 (2022) mandatant la MINUSMA. Prenant en considération la lettre du Gouvernement de transition du Mali adressée au Président du Conseil de sécurité et demandant le retrait sans délai de la MINUSMA, le Conseil de sécurité a décidé de mettre fin au mandat de la MINUSMA au titre de la résolution 2640 (2022) à compter d'aujourd'hui, 30 juin 2023.

Le Conseil a également adopté la résolution 2690 (2023) demandant à la Mission de commencer immédiatement, à compter du 1er juillet 2023, la cessation de ses opérations, le transfert de ses tâches, ainsi que la réduction et le retrait de son personnel avec l'objectif d'achever ce processus d'ici au 31 décembre 2023.

La MINUSMA travaillera résolument au retrait ordonné et sécurisé de son personnel, dans les délais impartis, conformément aux dispositions de la résolution 2690 (2023). A cette fin, la Mission agira en étroite consultation avec les autorités maliennes et dans le cadre de l'Accord entre l'Organisation des Nations unies et le Gouvernement de la République du Mali relatif au statut de la MINUSMA.

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies et Chef de la Minusma, El Ghassim Wane, rappelant l'engagement avec lequel la MINUSMA a accompagné le peuple malien dans son aspiration à la paix, à la sécurité et à la réconciliation tout au long de ses dix années de présence au Mali, exprime sa gratitude aux personnels en uniforme et à ceux de la composante civile, tant nationale qu'internationale, pour l'énorme travail qu'ils ont abattu, leur dévouement et les immenses sacrifices consentis. Il rend également un hommage appuyé aux pays contributeurs de troupes et de personnels de police pour leur contribution exceptionnelle aux efforts de paix au Mali.