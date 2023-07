Afrique: Echanges commerciaux Chine-Afrique - Le volume atteint 822,32 milliards de yuans, soit 16,4 % d'augmentation notée au cours des cinq premiers mois de l'année

Selon les données de l'Administration générale des douanes chinoises, au cours des cinq premiers mois de cette année, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique a augmenté de 16,4 % pour atteindre 822,32 milliards de yuans. Les nouveaux investissements directs chinois en Afrique pour 2022 ont atteint eux, 3,4 milliards de dollars américains, plaçant la Chine à la quatrième source d'investissement en Afrique.

A l'occasion de la 3ème exposition économique et commerciale Chine-Afrique qui s'est ouverte à Changsha, capitale de la province du Hunan (centre de la Chine) le 29 juin dernier et qui se poursuit jusqu'au 2 juillet prochain, l'Administration générale des douanes chinoises a indiqué que le volume des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique a augmenté cette année, au cours des cinq premiers mois, de 16,4 % pour atteindre 822,32 milliards de yuans. «La Chine est restée le premier partenaire commercial de l'Afrique durant 13 années consécutives. En 2022, le volume total des importations et des exportations entre la Chine et les pays africains s'est élevé à environ 1.880 milliards de yuans, soit une hausse de 14,5% en base annuelle » a-t-elle informé en outre. Pour mieux renforcer les échanges commerciaux entre les deux parties, à l'occasion de cette troisième édition de l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique, un festival d'achats en ligne de « produits africains de qualité» se tient pour permettre d'introduire davantage de produits africains de qualité sur le marché chinois. Selon Wang Haipeng, directeur général de la Hunan Small-Orange Cross-border Technology Co., Ltd, le commerce électronique transfrontalier a ouvert de nouvelles perspectives à la coopération commerciale entre la Chine et l'Afrique. «Grâce aux efforts conjoints de la Chine et de l'Afrique, la coopération économique et commerciale sino-africaine a bravé les vagues et fait preuve d'une dynamique vigoureuse » a-t-il indiqué.

%

Placé sous le thème « à la recherche d'un développement commun et d'un avenir partagé », plus de 50 pays africains ayant établi des relations diplomatiques avec la Chine, 8 organisations internationales, 30 provinces nationales et villes et plus de 1 500 entreprises dépendant du gouvernement central, associations professionnelles et institutions financières participent à l'événement cette année. « 40 activités de différents types, couvrant les infrastructures vertes, les douanes et la quarantaine, la médecine et la santé, les produits agricoles et alimentaires, les parcs industriels, la formation professionnelle et d'autres sujets sont prévus», a déclaré Shen Yumou, chef du département provincial du commerce du Hunan, lors d'une conférence de presse ai sujet de l'événement.

3,4 milliards de dollars d'investissements nouveaux en Afrique en 2022

D'après les données du ministère chinois du commerce en 2022, les nouveaux investissements directs chinois en Afrique ont atteint 3,4 milliards de dollars plaçant la Chine à la quatrième source d'investissement en Afrique. « En termes d'infrastructures, en dix ans, les entreprises chinoises ont signé de nouveaux accords d'infrastructures d'une valeur de plus de 700 milliards de dollars. Pour la création d'emplois, en 2022, les projets des entreprises chinoises ont créé en Afrique environ 300 000 emplois » a informé le ministère chinois du commerce. Tout au plus, le ministère a renchéri que dans la promotion du commerce, un total de 21 pays africains ont bénéficié des droits de douane nuls pour 98,%de leurs exportations vers la Chine. «Pour l'amélioration du mécanisme de coopération, 52 pays africains et la commission de l'Union africaine ont signé le document de coopération « la Ceinture et la Route. Ces dernières années, sous la direction stratégique des dirigeants chinois et africains, la coopération économique et commerciale Chine-Afrique a obtenu des résultats fructueux » a complété le ministère chinois du commerce.

Mieux, ces dernières années, la Chine s'emploie activement à mettre en place un « canal vert » pour l'exportation des produits agricoles africains vers la Chine. A cet effet, un grand nombre de produits agricoles africains sont entrés sur le marché chinois et ont été largement plébiscités. Toutes choses qui rendent davantage fructueuse et dynamique la coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Afrique.