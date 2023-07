Angola: Nomination de l'évêque de Leena, Martín Lasarte Topolansky

Cité du Vatican — Le Saint-Père François a nommé le Révérend Prêtre Martín Lasarte Topolansky, S.D.B., jusqu'à présent Supérieur provincial de la Société salésienne de Saint Jean Bosco (Salésiens) en Angola, évêque du diocèse de Leena (Angola).

Mgr Martín Lasarte Topolansky, S.D.B., est né à Montevideo, Uruguay, le 12 octobre 1962. Entré au noviciat salésien de Montevideo-Manga, il a prononcé ses premiers voeux le 31 janvier 1982. En 1990, il a été envoyé comme diacre en Angola, dans le diocèse de Lwena.

Il a été ordonné prêtre le 17 août 1991 à Montevideo.

Il a occupé les postes suivants et a poursuivi ses études Spécialisation en Écriture Sainte à l'Institut Biblique Pontifical de Rome (1991-1995) ; Formateur au Séminaire Salésien et Professeur au Grand Séminaire de Luanda (1995-2001) ; Curé de São Pedro et São Paulo à Lwena et Conseiller de la Visitation Mamã Muxima d'Angola (2001-2008) ; Délégué pour la pastorale salésienne des jeunes en Angola, professeur au Grand Séminaire de Luanda, à l'Universidade Católica de Angola et à l'Instituto Superior Dom Bosco, Luanda, et directeur du département de l'Universidade Católica de Angola (2009-2015) ; Vicaire de la Visitation "Mamã Muxima" de l'Angola (2013-2015) ; collaborateur au Département des Missions de la Curie générale des Salésiens de Don Bosco (2015-2020). De 2020 à aujourd'hui, il est Supérieur de la Visitatoria Mamã Muxima de l'Angola. (Agence Fides 1/7/2023)