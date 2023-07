Togo: « Du Village à la table des Rois », l'histoire de vie d'un Togolais qui a su se frayer son chemin vers les sommités du continent africain

« Du Village à la table des Rois », c'est le Chef-d'oeuvre de Christian Enyonam Folly-Kossi, autour duquel se sont rassemblés ce Vendredi 30 Juin 2023, des personnalités du monde de la littérature, universitaire et des acteurs importants de la gouvernance nationale à Lomé.

Histoire d'une vie, cette oeuvre retrace les différentes phases du parcours académique et socioprofessionnel et des opportunités saisies par un jeune togolais qui, parti de son village natal dans un coin de la préfecture de Kloto se retrouvera à la table des Rois, mieux des hommes de pouvoirs, de la puissance africaine voire au-delà.

Si cet instant de communion autour de cet ouvrage a été l'occasion pour l'assistance à cette cérémonie de dédicace, surtout à ceux qui ont mieux connu et partagé avec l'auteur un certain moment de cette histoire d'une vie, de par une critique de l'oeuvre « Du Village à la table des Rois », le Directeur de l'ISICA, Mawussé Akué Kpakpo Adotévi, a relevé en parcourant les différentes pages une certaine personnalité, un style captivant et soigné de la part de l'auteur. Il a indiqué également avoir relevé à travers cet exercice auquel s'est soumis M. Folly-Kossi, une évidence selon laquelle, « on ne passe pas facilement ou aisément du village à la table des Rois ». D'où donc la nécessité de relater à travers les 11 chapitres de l'oeuvre comment ceci pourrait être possible.

%

Dans son mot au cours de cette cérémonie, l'auteur est revenu sur les intentions qui ont soutenu sa démarché. De par ses explications, cette nécessité de laisser des traces de chemins parcourus, en étant dans les sphères des grandes institutions que sont Air Afrique et l'AFRAA, et qui ont amené à croiser les grands du continent africain dont entre autres et à différentes époques de ce parcours retracé, Kwame Nkrumah, JJ Rawlings, Sankara, Blaise Compaoré, Roch Marc Christian Kaboré, Robert Mugabe, Mouammar Ghadafi, Robert Guéï..., lui est dictée par des interpellations de ses fils. Ces derniers qui l'ont toujours interpellé sur la pertinence de faire connaitre comment l'on peut partir d'un petit village du Togo pour parvenir à se frayer un chemin qui croisera celui de puissants chefs d'Etat africains.

A ces interpellations, il n'apporte qu'une principale réponse. C'est celle d'inviter les jeunes togolais à se rendre compte de ce que « le monde actuel se conjugue au superlatif ». Et donc, « on ne peut plus se contenter du peu mais revoir les ambitions à la hausse », vu qu' « avec la Mondialisation, la compétition est et sera très féroce ». On comprend aisément que c'est cette volonté de révision des ambitions à la hausse qui l'y ont conduit de son Kpalimé natal à se lancer à la conquête du monde.

Entre autres personnalités qui ont honoré de leur présence cette dédicace d'ouvrage, il y avait l'ancien Premier ministre Joseph Kokou Koffi, et d'autres ministres togolais, des responsables d'institutions et d'entreprises.

Pour information, l'auteur de l'ouvrage de 320 pages, « Du Village à la table des Rois », Christian Enyonam Folly-Kossi, fut entre autres, Secrétaire général de l'AFRAA (Association des compagnies aériennes africaines), Conseiller Spécial auprès du président Directeur général d'Air Afrique, a contribué à la création de la compagnie panafricaine ASKY, en qualité de membre fondateur, Conseiller à plusieurs Gouvernements en Afrique et Conseiller spécial du Général Robert Guéï en Côte d'Ivoire.