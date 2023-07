Cote d'Ivoire: Création d'une cité administrative du numérique et d'un data center - Signature de deux mémorandums d'entente entre la Côte d'Ivoire et les USA

Deux mémorandums d'entente, l'un sur la création d'une cité administrative du numérique et l'autre pour la construction d'un data center national de secours ont été signés entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique. Un contrat-cadre portant mise en oeuvre du contrat d'appui à la cybersécurité en Côte d'Ivoire a également été signé. Amadou Coulibaly, le ministre ivoirien de la Communication et de l'Économie numérique, vient ainsi de formaliser un partenariat qui vise, dans le cadre de la souveraineté numérique de la Côte d'Ivoire, à rassembler toutes les structures de l'État qui interviennent dans le domaine de l'Économie numérique sur un seul site et à sécuriser les données de l'administration dans un data center de secours.

À travers les différents accords qui ont été signés, les Ivoiriens devront s'attendre à une véritable révolution numérique. C'est l'assurance donnée par Thierry Wandji, le directeur général de Cybastion Institute of Technology. Ce consortium est membre du Conseil d'Administration de la Chambre de Commerce des États-Unis d'Amérique et représente une coalition américaine portée par le Gouvernement américain pour booster les investissements en Afrique.

Scott Eisner, président du U.S.-Africa Business Center (USAfBC) à la Chambre de commerce des États-Unis, s'est félicité de la concrétisation de ce partenariat qui vient renforcer la coopération entre Abidjan et Washington. Il s'agit en effet, de l'aboutissement d'un processus entamé en 2022, par la visite en Côte d'Ivoire d'une forte délégation américaine de la Chambre de Commerce et par la signature du mémorandum d'entente entre le Ministère de la Communication et de l'Économie numérique et Cybastion Institute of Technology, le 15 décembre 2022, lors du sommet Afrique-USA.

Amadou Coulibaly a saisi l'occasion de cette rencontre pour présenter aux hommes d'affaires américains, les opportunités d'investissement qu'offre la croissance économique du pays, aussi bien dans le secteur de l'économie numérique que dans tous les autres secteurs économiques du pays.

Le porte-parole du Gouvernement de Côte d'Ivoire, Amadou Coulibaly, est présent aux États-Unis d'Amérique, du 23 juin au 02 juillet 2023 dans le cadre d'une visite de travail. Une visite qui vise à donner un coup d'accélérateur à la mise en oeuvre des projets prioritaires du Gouvernement dans le secteur de l'économie numérique.