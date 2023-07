Togo: Le rendez-vous est pris !

Les amoureux de l'art et de l'artisanat togolais ont un rendez-vous important du 31 Juillet au 06 Août prochain sur l'esplanade du Palais des congrès de Lomé. Ce sera la 2ème édition du Salon artistique de l'APEL-TOGO (Association de Promotion et d'Enseignement Local).

En effet, après une première édition en 2022 où les participants continuent de témoigner de ce que les différentes activités ont apporté à leur quotidien, cette association promotrice de l'évènement, dont Mme Amè Séfako Sossou est la présidente, a lancé la 2ème édition ce Vendredi à Lomé. Il s'agit d'un rendez-vous qui pour cette édition aura pour thème principal, « La créativité au service du changement ». De par les explications de la première responsable de l'APEL, par ce thème, c'est un message fort qui est adressé à notre écosystème. Elle a aussi édifié sur les différentes activités qui seront faites au cours de ce salon. Il s'agira d'après elle d'une semaine d'activité pour se former, créer des contacts, promouvoir la consommation locale, les arts visuels, scéniques, la vannerie, le stylisme et le modélisme, l'agroalimentaire. Au travers des différentes activités ou domaines qui seront abordés, Mme Sossou a relevé l'utilité pour les organisateurs, de « faire ressortir de nouveaux talents et faire un éveil de conscience » chez les jeunes gens mais aussi des parents.

%

Justifiant le bien-fondé de cette initiative dont son association est porteuse, ils sont partis de trois constats, à savoir, « un taux de chômage croissant », « les changements climatiques », et la « perte d'identité culturelle des jeunes et la dépravation des moeurs ». Et assure-t-elle, « ce programme vient pour chercher des solutions à tous ces problèmes ».

Pour information, cette édition du Salon Artistique de l'APEL-TOGO, bénéficie du soutien des ministères en charge de l'Artisanat, et celui de la Culture et du Tourisme, qui au travers de leurs représentants à la cérémonie de lancement ont tablé sur « la reconnaissance de la rentabilité de l'art ». Ils ont manifesté leur disponibilité à tout mettre en oeuvre pour un succès éclatant de ces initiatives de promotion de l'artisanat. De même, la Mairie de Golfe 2 et les chefs traditionnels ont marqué leur adhésion pour une telle initiative de Mme Sossou qui alternativement est Maire Adjoint de la commune de Golfe 2.

Rendez-vous est donc pris pour cet évènement annuel d'éveil du génie artistique et artisanal qui sommeil dans les jeunes gens.