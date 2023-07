Afrique: Naim Van Attenhoven - 'Ça passe ou ça passe, on a pas d'autres options'

Le complexe sportif du Prince Moulay Abdellah de Rabat sera le théâtre du match fatidique entre le Mali et le Niger, rencontre comptant pour la sixième journée de la Coupe d'Afrique des Nations U-23 CAF TotalEnergies Maroc 2023, samedi.

Arrivée la veille à Rabat en provenance de Tanger, la sélection nigérienne a pris le temps de s'acclimater à ce nouvel environnement :

"Tout s'est bien passé sur le plan logistique. Nous avions procédé à une première session de dégraissage à notre arrivée dans la capitale marocaine. Puis, le soir, nous avons procédé à notre premier entraînement en vue de ce match face au Mali, qui est une équipe redoutable" s'est exclamé Zakariaou Ibrahim, le sélectionneur du Mena espoir.

À 24 heures d'un match qui s'annonce crucial pour l'histoire du Niger dans cette compétition, Naim Van Attenhoven le portier de la sélection a fait part de l'état d'esprit de son équipe : "Pour nous, ça passe ou ça passe. Il n'y a pas d'autre option envisagée. On veut continuer sur notre lancée. Nous sommes la seule équipe qui a participé à tous les matches possibles des phases de qualification et qui est encore en vie. On se rapproche de notre but, nous n'avons pas le droit de flancher."

Effectivement, le parcours du Niger est incroyable jusqu'à présent : nul contre l'Égypte, championne d'Afrique en titre et victoire face au Gabon : "Nous savons que nous sommes en train d'écrire une belle page du football nigérien. Beaucoup de nos compatriotes nous suivent à travers les réseaux sociaux. Nous avons reçu énormément de messages. Les garçons sont encouragés par la nation", a ajouté le tacticien nigérien.

Ancien international belge, Naïm Van Attenhoven explique que l'amour de ce maillot et le soutien du pays sont les principaux facteurs de réussite de la campagne nigérienne à Maroc 2023 : "Je ne peux mettre des mots sur l'engouement populaire que nos matchs suscitent au pays. J'aime au plus profond de moi le Niger. Mes coéquipiers sont mes frères et nous sommes tournés vers un seul et unique but", a ainsi conclu le capitaine nigérien.

Le Mena espoir sera face à son destin, samedi à 20h GMT à Rabat.