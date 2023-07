Sénégal: Sédhiou / Prière de l'Eïd El Kébir sous le signe de la paix et de stabilité - L'imam Aliou Diallo appelle au respect des préceptes

L'immense majorité de la communauté musulmane de la région de Sédhiou a célébré l'Eïd El Kébir, hier, jeudi 29 juin. Ferveur et adoration du Tout Puissant Miséricordieux ont marqué cette célébration sous le signe de la paix et de la stabilité au Sénégal. L'imam El Hadji Aliou Diallo qui a dirigé la prière a sollicité des fidèles un engagement ferme pour la consolidation des efforts de paix et de stabilité. Même symphonie entonnée par l'adjoint au gouverneur qui a sollicité par la même occasion des prières pour une très bonne saison pluvieuse. Quant au député Mouhamed Ayib Daffé, il a demandé la libération de son leader Ousmane Sonko et sa participation à la présidentielle de février 2024 comme gage de paix et de stabilité.

En l'absence de l'imam ratib de la grande mosquée de Sédhiou El Hadji Boubacar Dramé parti au lieu saint de l'islam, c'est son suivant immédiat El Hadji Aliou Diallo qui a dirigé, ce jeudi, la prière des deux rakas de l'Eïd El Kébir. Dans son sermon en langue mandingue suivi de son adresse à la presse, le guide religieux a exhorté au respect des préceptes de l'islam et au culte de la paix « j'ai prié et sollicité des prières de tous les fidèles musulmans pour que la paix et la stabilité soient une réalité au Sénégal. Notre pays en a vraiment besoin et c'est un devoir pour chaque citoyen de travailler dans ce sens car sans la paix rien de sérieux ne peut être entrepris » a déclaré imam El Hadji Aliou Diallo.

Au nom du gouvernement du Sénégal, l'adjoint au gouverneur de la région de Sédhiou chargé des affaires administratives Modou Guèye a abondé dans ce même sens de la construction de la paix et de la stabilité au Sénégal « je profite de cette antenne pour implorer le pardon du Tout Puissant Miséricordieux et auprès de tous les fidèles et en retour pardonner à tout le monde. Je sollicite également les prières de tout un chacun pour la paix et la stabilité au Sénégal et ailleurs dans le monde. L'hivernage a aussi démarré au Sénégal et c'est le lieu de prier Dieu pour que la saison pluvieuse se passe très bien et pour tous » a fait observer Modou Guèye l'adjoint au gouverneur de Sédhiou.

Le député Ayib du PASTEF exige le respect de l'article 27 de la constitution

Ayant tout aussi appelé à la paix et à la stabilité, l'honorable député Mouhamed Ayib Daffé a dénoncé le siège du domicile de son leader Ousmane Sonko avant de demander le respect de la constitution et la liberté à son leader de se mettre dans le peloton de la présidentielle de février 2024 « nous avons une pensée pour le président Ousmane Sonko car il est présentement séquestré à son domicile et ne peut même pas se rendre à sa ville de Ziguinchor dont il est le maire pour les besoins de la fête de Tabaski. Au Sénégal les libertés publiques sont vraiment menacées et il faut que cela cesse » a dit Mouhamed Ayib Daffé avant de lancer cet appel « le président Macky Sall est en train d'épuiser son second et dernier mandat. Nous lui demandons également de respecter l'article 27 de la constitution et d'organiser une élection transparente et inclusive afin de permettre à tous les candidats, y compris bien entendu le président Ousmane Sonko, de pouvoir participer à ces élections pour un Sénégal de paix et de prospérité».

A signaler que peu avant la prière du matin, de fines pluies accompagnées de vents faibles à modérés ont arrosé la ville de Sédhiou laissant derrière un temps peu ensoleillé. A relever enfin que l'immense majorité des fidèles musulmans de Sédhiou ont prié l'Eïd ce jeudi et prié pour un Sénégal de paix qui excelle dans le concert des nations.