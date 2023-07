Madagascar: Paul Rafanoharana - Victime de traitement discriminatoire, selon ses avocats

Un ténor du barreau parisien vient à la rescousse de Paul Maillot Rafanoharana. Il veut aussi décrocher un accord avec le gouvernement pour purger sa peine en France.

Paul Maillot Rafanoharana veut aussi fuir les conditions de détention à Tsiafahy. Comme l'autre Français, Philippe François, qui vient d'être extradé le 24 juin dernier en France. Ils ont tous deux commencé à purger leur peine d'emprisonnement à Tsiafahy, après avoir été condamnés par la justice malgache, de « tentative d'attentat à la vie » du président de la République. Mais la diplomatie française a pu faire sortir l'ancien colonel Philippe François de cette prison malgache. Contrairement à Paul Maillot Rafanoharana, qui a vu jusqu'à présent, traîner sa procédure d'extradition alors qu'il a déposé, auprès des autorités françaises, une demande de transfert en France en août 2021, bien avant la démarche de Philippe François. La sienne a été déposée à la « fin de l'année 2022 » et finit par être débloquée six mois après.

« Accusations absurdes »

Les avocats de Paul Maillot Rafanoharana dénoncent, à cet effet, une « différence de traitement entre les deux Français ». Le cas François a été résolu grâce à un accord diplomatique. Une thèse, qui est confirmée par la ministre de la Justice, Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa. Mais le cas Rafanoharana n'a pas été traité par ce récent accord entre Paris et le gouvernement malgache. Jusqu'ici, sa demande d'extradition reste lettre morte. Ses avocats déplorent cet oubli et relancent la demande de transfert. Pourtant, « le fait que Paul Maillot dispose de la double nationalité franco-malgache ne saurait être un motif de discrimination » estime les avocats français de l'ancien officier de la gendarmerie française. En tout cas, la défense de Paul Maillot remet en question le fond du dossier qui l'a conduit en prison. « Les accusations étaient absurdes et fondées sur aucun commencement de preuve », soutiennent ses avocats. Et la procédure judiciaire a été « expéditive, criblée d'irrégularités et ne présentant aucune des garanties d'un procès équitable », poursuivent-ils. Ils estiment alors que Paul Maillot doit « bénéficier des mêmes protections procédurales et juridiques » des autorités françaises.

Affaires sensibles

La famille de Paul Maillot a confié la défense de cet ancien officier de la gendarmerie française à un cabinet d'avocat de renom à Paris. On voit ainsi Pierre-Olivier Sur, ancien bâtonnier de Paris, se charger du dossier de Paul Maillot Rafanoharana. Spécialiste du droit pénal des affaires et des libertés publiques, cet avocat est présenté comme spécialiste de l'Afrique au sein du cabinet FTMS Avocats. « Il se démarque par une connaissance aigüe du fonctionnement des institutions politiques et diplomatiques, mais aussi des médias, développant une expertise reconnue pour les affaires les plus sensibles », indique-t-on de ce juriste, fort de ses 38 ans d'expérience au barreau. Concernant le cas de Paul Maillot Rafanoharana, il est assisté par la jeune avocate Clara-Gérard Rodriguez, ancienne juriste de la Cour pénale internationale.