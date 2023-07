Madagascar: Finances publiques - Un cadre de partenariat signé avec la communauté des bailleurs

.

Confiance. La communauté des bailleurs de fonds renforce le dialogue avec le gouvernement malgache et signe un cadre de partenariat sur la gestion des finances publiques.

Le document signé hier, par la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, et l'ambassadrice de l'Union européenne, Isabelle Delattre Burger, détaille toutes les conditions de fonctionnement et les dialogues entre la partie malgache et les partenaires techniques et financiers en matière de gestion des finances publiques.

Objectifs

Preuve de la confiance et de la bonne qualité des relations entre Madagascar et les bailleurs de fonds, ce cadre de partenariat se fixe, entre autres objectifs d'assurer l'efficacité, la coordination et l'alignement des appuis proposés par les partenaires avec les priorités du gouvernement en matière de réforme des finances publiques. Il sera également une plateforme de partage d'informations, d'expériences et d'échanges de points de vues sur l'état d'avancement des réformes et du cycle budgétaire en cours. Enfin, ce cadre de partenariat permettra de renforcer la confiance entre les parties, en assurant la convergence des efforts et en offrant un espace d'échange permettant l'expression des points de vue et des préoccupations de chaque institution.

Coordination des appuis

« La coopération avec les partenaires techniques et financiers demeure unenjeu important dans le développement de Madagascar et dans l'atteinte de nos objectifs d'émergence, notamment en ce qui concerne les réformes des finances publiques », a déclaré la ministre de l'Economie et des Finances. La coordination des appuis qui résulte de ce cadre de partenariat permettra notamment d'éviter la multiplication des interventions sur un même projet alors que d'autres projets ne bénéficient pas de financements. C'est ainsi que les PTF s'engagent à cibler leurs appuis sur les priorités fixés par le gouvernement. Ils fourniront trimestriellement un tableau synthétique actualisé des appuis en cours d'exécution et en cours de préparation afin de donner une vision globale des appuis et de faciliter la coordination des efforts communs avec le gouvernement. Gouvernement qui doit, quant à lui, s'engager à fournir un rapport annuel de mise en oeuvre du plan d'action des réformes des finances publiques, à mettre en place un système de suivi des résultats et d'ouvrir les discussions sur les finances publiques en général. De belles perspectives, en somme, pour la gestion des finances publiques de Madagascar.