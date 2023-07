Madagascar: Athlétisme - Championnats de Madagascar - Patrick et Chantal, sacrés champions en 10 000m

La première journée du Championnat de Madagascar sur piste a bien démarré hier, au stade Barea Mahamasina.

Les championnats de Madagascar d'athlétisme sur piste ont démarré hier au stade Barea Mahamasina. Cette première journée a été marquée par le sacre de Hervé Patrick Ralaiarimanana chez les seniors sur le 10 000 m hommes. On a assisté à une belle bagarre entre les trois coureurs tout au long de la course. Comme il l'attendait depuis longtemps, le pensionnaire du Club omnisport des forces armées (Cosfa), a bouclé la distance en 31'28"7. Il a été suivi de près par Jean Claude de l'AC Crown Antsirabe, qui a réalisé un temps de 31'35"3. Mampitroatse, le multiple champion de Madagascar a terminé le podium sur un chrono de 32'00"9. « Je remercie Dieu de m'avoir accordé cette belle victoire. J'ai déjà pensé à ma victoire car j'ai bien préparé et bien suivi les conseils de mon entraineur », nous a confié Patrick.

Surprise

Dans les hostilités féminines, Lalaina Chantal Ravoniarisoa du Club athlétisme Miarinarivo (Cami Itasy)s a remporté la victoire du 10 000m en enregistrant un chrono de 40'21"5. Elle a créé une surprise en menant la tête de la course à partir des 15 derniers tours. Nanie du Fanalamanga n'as pas pu suivre son rythme, et se classe à la deuxième position en réalisant un chrono de 40'49"8. Oliva, du Cospn Analamanga a fini troisième, créditée d'un temps de 40'59"9. « La préparation n'as pas été facile mais j'ai suivi toutes les consignes de mon coach », a fait savoir Chantal. « La première journée du championnat de Madagascar s'est bien déroulée. Au vu des résultats, les athlètes sont plus à l'aise sur la piste de Mahamasina par rapport au stade d'Alarobia. Comme l'infrastructure ne permet pas de tout organiser, d'autres épreuves, notamment les concours entre autres les lancers, la perche et les sauts en hauteur n'ont pas pu se tenir », a expliqué Hery Rambeloson, le directeur technique national de la Fédération.

%

Jeux des Îles

A 55 jours de la onzième édition des JIOI, qui se déroulera du 25 août au 4 septembre à Madagascar, ces sommets nationaux sont des répétitions générales pour les athlètes. Toutes les ligues régionales ont répondu à l'appel de l'instance nationale. « Plus de 50 médailles à concourir pour les athlètes en JIOI. Les champions de cette joute nationale sont prioritaires. Pourtant, la sélection de l'équipe nationale dépendra également de la performance, même s'ils sont sacrés champions », a continué le DTN. Selon les explications de Patrick et Chantal, les deux champions sont prêts à en découdre et à défendre l'honneur de la Grande Îles.

Calendrier de ce jour :

Finale matinée :

- 5 000m marche (dame)

- Triple saut (dame)

- 100m (homme / dame)

- 400m plat (homme / dame)

Finale après-midi :

- Longueur (homme)

- 800m (homme / dame)

- Relais 4x100m (homme / dame)