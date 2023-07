Madagascar: Baie des Sakalava - La 2e édition du Festikite prévue en septembre

Madagascar a organisé, pour la première fois, le Festival International du Kitesurf appelé communément « Festikite », en mai 2022 dans la Baie des Sakalava à Antsiranana.

Cet événement qualifié de sportif a attiré de nombreux touristes, notamment les passionnés du kitesurf venant des quatre coins du monde. Cela constitue ainsi l'un des produits attractifs pour inciter les touristes à choisir la destination Madagascar. Raison pour laquelle, le ministère du Tourisme et l'Office national du Tourisme de Madagascar (ONTM), ont soutenu cet événement d'envergure internationale dans le cadre de la diversification des offres de la Grande île. Ainsi, après le franc succès de la première édition du Festikite, les organisateurs sont déjà fin prêts pour la préparation de la 2e édition de ce Festival International du kitesurf qui aura lieu du 7 au 10 septembre 2023, toujours dans la Baie des Sakalava à Antsiranana. L'objectif consiste à promouvoir Madagascar en tant que destination internationale de kitesurf.

Un véritable paradis

Il est à rappeler qu'un pro-Rider reconnu sur le plan mondial dans le domaine de kitesurf, en la personne de Joshua Emanuel, est venu spécialement dans la Grande Ile pour animer la première édition du Festikite l'année dernière. Il y a fait des séances de démonstration et des initiations au kitesurf à toutes les personnes intéressées par ce sport extrême, qu'ils soient débutants ou confirmés. Force est également de reconnaître que la Baie des Sakalava, située à 20 km de la ville d'Antsiranana, constitue un véritable paradis pour les passionnés de kitesurf et de windsurf. En effet, elle offre des conditions climatiques exceptionnelles pour la pratique de ces deux types de sport extrême, aussi bien pour les amateurs que les professionnels. De nombreux participants nationaux et internationaux sont venus lors de cette première édition du Festikite. Avant la pandémie, il a été soulevé que de nombreux amateurs et même des champions du monde dans le domaine du kitesurf sont venus rider sur les vagues suareziennes. L'Office national du Tourisme de Madagascar ne ménage pas ses efforts pour inclure ce sport de glisse en tant que nouveau produit phare servant à promouvoir la destination Madagascar, tant sur les marchés émetteurs traditionnels que sur les nouveaux marchés à prospecter.

Opportunité pour les vacanciers

Pour cette 2e édition du Festival International du Kitesurf, il y aura toujours des démonstrations à couper le souffle avec des compétitions palpitantes pour les participants, sans oublier des moments de partage inoubliables. Il est à noter que cet événement n'est pas réservé aux professionnels de ce sport extrême mais aussi aux amateurs venant de toutes les régions de l'île. Ce sera même une opportunité pour les vacanciers qui veulent découvrir le kitesurf dans la Baie des Sakalava à Antsiranana, et ce, rien que pour le plaisir des yeux. Par ailleurs, d'autres activités touristiques peuvent également être pratiquées aux alentours de cette Baie. On peut citer, entre autres, la plongée sous-marine et les randonnées, sans compter sa superbe plage. Et ce sera une aubaine pour les acteurs oeuvrant dans le domaine du tourisme, dans cette partie nord de la Grande île.