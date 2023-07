Madagascar: GARE SOARANO - Le salon des emplois du numérique Zah@Geek 2.0 ouvre ses portes

Le salon des emplois du numérique à Madagascar, Zah@Geek 2.0, a ouvert ses portes hier à la Gare Soarano. Organisé par Orange Digital Center Madagascar, le salon rassemble sur deux jours une trentaine d'entreprises qui recrutent dans le numérique et près de 3 000 jeunes diplômés et demandeurs d'emploi. Une centaine de postes sont proposée par les entreprises exposantes afin d'être pourvue immédiatement sur le salon.

@Geek 2.0 a commencé en présence de Tahina Razafindramalo, ministre du développement numérique, de la transformation digitale, des postes et des télécommunications, de Gabriella Rahantanirina Vavitsara, ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, et de Frédéric Debord, directeur général d'Orange Madagascar

. « Ce salon des emplois du numérique à Madagascar est une réponse concrète aux enjeux de la transformation numérique de Madagascar et au défi de l'emploi des jeunes Malgaches compétents en informatique. Il rassemble une trentaine d'entreprises de tout secteur qui recrutent dans le numérique et près de 3 000 jeunes diplômés et demandeurs d'emploi autour d'une exposition et d'activités d'orientation et d'insertion professionnelles », selon les organisateurs.

Réponse concrète

Dans le concret, les entreprises exposantes organiseront des job dating et speed recruiting, pour pourvoir une centaine de postes ouverts à une embauche immédiate. Plusieurs animations et activités d'orientation et d'insertion professionnelles sont également au programme, tel que des conférences thématiques sur les secteurs et métiers du numérique, des Masterclass, ou encore un hackathon. La première édition, en janvier 2023, a connu un véritable succès avec une vingtaine d'exposants, plus de 3 000 visiteurs en 2 jours, plus de 1 000 CV reçus.

Plus de 150 jeunes ont été embauchés immédiatement sur le salon, par des entreprises du numérique. « Le salon Zah@Geek s'inscrit dans la continuité des missions poursuivies par Orange Digital Center Madagascar, notamment celui de former des milliers de jeunes Malgaches aux technologies du numérique, et d'accompagner Madagascar dans sa transformation numérique », soutiennent ses promoteurs.

Orange Digital Center réunit dans un même espace ouvert à tous, une Ecole du code, un FabLab Solidaire, ainsi qu'un accélérateur de start-up, Orange Fab. ODC bénéficie en outre du soutien de notre fonds d'investissement, Orange Ventures Africa qui investit dans les startups les plus prometteuses de l'Orange Digital Center. « Depuis son déploiement, 1 900 apprenants ont été formés au sein d'Orange Digital Center Madagascar, dont 60% de jeunes femmes. Parmi les sortants, plus de 600 sont insérés professionnellement. Orange Digital Center est aujourd'hui un vrai catalyseur de la formation au numérique à Madagascar, et c'est aussi grâce au soutien de la coopération allemande », a expliqué Frédéric Debord.