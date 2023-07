Madagascar: Prison d'Antanimora - 75% des prévenus mineurs en attente de jugement

Sur les 122 mineurs détenus dans le quartier "mineurs" de la Maison centrale d'Antanimora , 92 sont encore en attente de jugement si 30 sont déjà condamnés. Pour l'humanisation de la détention de ces enfants, la fondation AXIAN a procédé hier à l'inauguration des travaux de réhabilitation des lieux.

Plus de la moitié des détenus mineurs à la maison centrale d'Antanimora sont en attente de jugement. Selon les statistiques obtenues hier, cette situation concerne 92 enfants sur les 122 enregistrés dans le quartier « mineurs ». 30 d'entre eux sont déjà condamnés, d'une peine allant de 3 mois à 20 ans d'emprisonnement, avec une tranche d'âge comprise entre 13 et 17 ans. « Le ministère de la Justice veille au respect des droits de l'homme en général et des droits de l'enfant en particulier. Des efforts sont déjà consentis dans l'accélération du traitement des dossiers mais il faut également noter que les femmes et les enfants sont priorisés quand il y a des réductions de peine » , souligne l'inspecteur de l'administration pénitentiaire en chef, Arsène Ralisaona, Directeur général de l'administration pénitentiaire.

Infrastructures

Dans le cadre de l'humanisation des conditions de détention des mineurs, la fondation AXIAN, en collaboration avec l'association Grandir Dignement, a procédé hier à l'inauguration des travaux de réhabilitation du quartier « mineurs » qui a fait peau neuve. Il s'agit de quatre salles de classe par Telma dans le cadre du programme entreprise « sekoly Telma ». Il y a également l'aménagement d'un terrain multisport par MVOLA dans le cadre du programme entreprise « M'hetsika ».

Elle a aussi procédé à la réhabilitation et à l'aménagement de la cuisine, de la salle de stockage des denrées alimentaires, des casiers et la fourniture en équipements par les entreprises SANKO , PULSE et CONNECTEO. Des matelas ont été également remis pour l'équipement des dortoirs par les entreprises AGL et Vitafoam si l'accompagnement et le suivi des travaux ont été assurés par l'entreprise First Immo. 150 marmites, 167 assiettes, 300 cuillères, 150 verres, ainsi que divers ustensiles de cuisine ont été également remis à l'occasion sans oublier les 130 couvertures et les vêtements chauds en cette période hivernale.

Des ballons de foot , basket , volley et des maillots ont été aussi remis à l'administration pénitentiaire. «Ce projet, en faveur de l'humanisation des conditions de vie et de détention des enfants et des jeunes en conflit avec la loi, s'inscrit dans le cadre de la promotion et du respect des droits de ces enfants. La mission principale de la fondation AXIAN est d'oeuvrer chaque jour auprès des plus démunis suivant l'agenda de 2030, en accord avec les Objectifs de Développement Durable. Pour ce faire, la fondation mutualise les ressources humaines et financières des entreprises du groupe, en déployant des programmes pérennes afin d'améliorer durablement les conditions de vie des populations vulnérables », déclare le directeur exécutif de la fondation AXIAN , Isabelle Salabert.