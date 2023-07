Madagascar: Développement industriel - Le Pacte pour l'industrialisation à signer d'ici 15 jours

Une grande première dans l'histoire industrielle du pays. Le pacte de l'industrialisation entre le secteur privé et le secteur public sera signé d'ici 15 jours, a annoncé le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation à l'issue de l'atelier de validation du contrat passé entre le secteur privé et le secteur privé, pour assurer un développement stratégique du secteur industriel sur le long terme.

Il s'agira, pour une vision 2040, de relever le défi de multiplier par deux, le poids de l'industrie dans l'économie nationale, et de le faire passer de 15% à 30% du PIB. Une vision dont la réalisation passera nécessairement par l'amélioration du climat des affaires et le déclenchement d'un choc de financement. Autrement dit, il s'agira de rechercher des financements pour des projets prioritaires, notamment dans les secteurs de l'agrobusiness, du textile, des huiles essentielles, de la transformation minière et de l'énergie. Un Fonds National pour le Développement Industriel (FNDI) sera ainsi mis en place à cet effet. Le Pacte pour l'industrialisation prévoit également la mise en place des infrastructures d'accueil des projets d'investissements ainsi qu'une offre énergétique suffisante pour le développement industriel. Le volet formation est également priorisé dans ce pacte, afin de donner aux investisseurs une bonne capacité d'initiative en matière de création et de développement d'entreprises. Pour une bonne concrétisation du Pacte de l'industrialisation, le Conseil National pour l'Industrialisation de Madagascar (CNIM) sera mis en place. Ce sera une structure indépendante chargée du pilotage et du suivi du Pacte.

Durant la cérémonie de clôture de l'atelier de validation du Pacte sur l'industrialisation qui s'est déroulée avant-hier au Novotel, le ministre Edgard Razafindravahy a souligné l'importance du dialogue public-privé et de la volonté commune de l'administration et des opérateurs économiques d'avancer ensemble vers le développement industriel du pays. « La démarche de mise en place du Pacte sur l'industrialisation a le mérite de concrétiser cette solidarité par des actes concrets » , a-t-il souligné. « Nous devons avancer et réussir ensemble car cette solidarité apporte une grande opportunité de développement pour le pays », a poursuivi le ministre qui n'a pas manqué de remercier les participants de l'atelier pour leur enthousiasme. Notons que cet atelier fait partie intégrante de l'appui technique apporté par le Projet d'Appui à l'Industrialisation et au Secteur Financier ou PAISF au sein du MICC et organisé avec l'EDBM. Le secteur privé a été fortement représenté par le Groupement des Entreprises de Madagascar, le Syndicat des Industries de Madagascar, le Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy, le Groupement des Entreprises Franches et Partenaires, et le Groupement des Exportateurs d'Huiles Essentielles de Madagascar.