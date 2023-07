Afrique Centrale: Ali Bongo Ondimba convoque à Libreville la XXIIIème Session Ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC

Libreville - le 30 juin 2023-La XXIIIème Session Ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC tiendra ses assises à Libreville le 1er juillet 2023 sur convocation de la République Gabonaise, qui en assure la Présidence en Exercice.

L'objectif de cette Session Ordinaire est de s'assurer du fonctionnement des Institutions de la Communauté, de contrôler et de suivre la mise en oeuvre des décisions approuvées par les Instances communautaires.

Pour rappel, la Conférence se réunit en Sessions Ordinaires deux fois par an. La Session Ordinaire aura pour objectifs de faire le point sur l'état de mise en oeuvre des décisions des 21éme et 22ème Sessions Ordinaires de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC ; d'examiner et valider les Règlements intérieurs des Organes et Institutions de la Communauté ; d'examiner et valider les Protocoles annexés au Traité révisé de la CEEAC ; d'examiner et valider les textes d'application du Règlement financier révisé de la CEEAC (règles budgétaires et comptables, comptabilité générale, plan des Comptes général de la CEEAC ; de faire la revue de la situation politique et sécuritaire de la région au premier semestre 2023.

Comme à l'accoutumée, cette Session Ordinaire sera précédée entres autres des réunions du Conseil des Ministres de la CEEAC, du Comité des Représentants Permanents ; du Comité technique spécialisé défense, sûreté et sécurité, Justice et Affaires juridiques, Budget et Finances.

Le Président de la République Gabonaise au cours de son Allocution de circonstance, demandera à ses Pairs d'oeuvrer au cours des Travaux, à une meilleure intégration de notre Sous-région, de faire le point sur le fonctionnement de la Communauté et relever les défis y relatifs. Il réitérera sa volonté de poursuivre la Réforme institutionnelle.

Il réaffirmera par ailleurs, les priorités de sa mandature, dans le cadre de la Présidence en Exercice du Gabon au sein de la CEEAC. Enfin, le Sommet de la CEEAC, examinera les problématiques et les dossiers soumis à son attention.