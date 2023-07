Tunisie: Ligue 1 | Play-off - 14e et dernière journée - USM-CSS (1-1) - La malédiction frappe les Bleus !

Privée de son défenseur Wael Ben Othman dès la 4' de jeu, l'USM n'a pu tenir la cadence imprimée par un CSS qui a évolué sans pression. Et pas de lot de consolation pour les Bleus qui ne joueront même pas la Coupe de la Confédération, alors que le CA roulera en C3 après un scénario improbable à Radès.

Ligue 1 - 14e et dernière journée. Stade Mustapha-Ben Jannet. USM-CSS (1-1). But de Bouziane (40') et Habassi (66') sur penalty. Pelouse en bon état. Public nombreux. Temps ensoleillé. Arbitrage du Serbe Novac Simovic assisté de ses compatriotes Spozkovic Vros et Bogan Vanovic. Quatrième arbitre : Lazard Lukic. Commissaire de match : Bechir Hassani. Arbitre VAR : Dragan Bogicevic. Assistant VAR : Jardan Javanovic. Expulsion: Wael Ben Othman.

USM: Bechir Ben Said, Hichem Baccar, Ousmane Ouattara, Amor Bouraoui (Ameur Omrani), Wael Ben Othmane, Abdelkader Boutiche, Alaeddine Dridi, Mohamed Amine Bouziane, Haykel Chikhaoui, Driss Mhirsi (Mondher Guesmi), Zied Aloui.

CSS: Mohamed Hedi Gaaloul, Nour Ezzaman Zammouri, Alaa Ghram, Aziz Saihi, Oussema Bahri, Mahmoud Ghorbal (Ahmed Ajjél), Moussa Conté, Chady Hammami (Habassi), Al Hussein Ali, Ismail Diakité (Bécha), Mohamed Kanté (Habboubi).

Alors que le CSS est hors course pour accrocher une place d'accessit depuis quelque temps déjà, l'USM avait son destin en main avant d'en découdre avec les Sfaxiens. En clair, hier, pour les Bleus, une victoire et les voilà propulsés en Ligue des Champions, sachant qu'ils comptaient avant la ronde d'hier un meilleur goal différence que le tenant «sang et or» qui jouait quant à lui sur deux tableaux : la C1 ou la C3 pour objectif.

Ainsi, pour valider leur passage en C1, les gars du Ribat devaient donc battre le CSS. Quant aux hommes de Hossam Al Badry, au révélateur du Onze à Imed Ben Younes, l'intention, la mission plutôt, était de finir en beauté afin de doper le moral de l'équipe avant le choc des éliminatoires de Coupe arabe (second tour préliminaire aller) face à Al Hilal du Soudan à Radès, mardi prochain. Passons à présent au déroulé du match. 3' de jeu, ça chauffe dans le camp sfaxien mais Mhirsi bute sur un regroupement défensif des visiteurs. 4', premier tournant du match.

Le défenseur Wael Ben Othman fauche Kanté et se voit brandir un carton rouge par l'arbitre Serbe. L'USM joue assez tôt en infériorité numérique. 15', Kanté sert Hussein Ali qui reprend en première intention mais Ben Said s'envole et détourne. 19', l'USM répond par Mhirsi qui bute à son tour sur Gaaloul. 24', le CSS insiste par Ghorbal qui dépose sur la tête de Kanté, au-dessus de la transversale de Ben Said. 34', excellent contrôle orienté de Mhirsi qui enveloppe sa frappe mais Gâaloul veille au grain. 40', la délivrance pour l'USM. Mhirsi efface son ange gardien d'un coup de reins et sert idéalement Bouziane qui fait trembler les filets sfaxiens. Les Bleus «reviennent» en C1 alors que jusque-là une place en Ligue des Champions était plutôt promise à l'EST. 48', Ben Said garde l'USM en vie en détournant la tête rageuse de Kanté.

On en restera là pour ce premier half. De retour de pause, l'USM blinde ses bases arrière alors que le CSS n'arrive pas à percer. Vers l'heure de jeu, ce qui devait arriver arriva. Le CSS obtient un penalty que transforme Habassi. Tout est à refaire pour les Bleus qui pourraient même passer à côté d'une qualification en Coupe de la CAF si le CA marquait face à l'USBG (ambiance!). Ce faisant, pour l'USM, plus que cinq minutes pour inverser la tendance et revenir de nouveau sur l'Espérance (qui carbure à Tataouine), alors que dans le même temps, le CA débloque le score à Radès et prive désormais les Bleus d'Afrique, jusque là ! Comment passer d'un strapontin en C1 vers la privation de compétition africaine tout court.

C'est ce que vit l'USM en ce moment ! Sur ce, 87', un missile de Guesmi rase le poteau de Gaaloul, alors que par la suite, le temps additionnel décrété ne sera pas mis à profit par les Bleus. Et encore heureux que l'USBG a égalisé face au CA à la 104', un résultat qui devait permettre aux gars du Ribat de composter leur ticket pour la Coupe de la CAF avant que le CA ne reprenne l'avantage. In extrémis, sur le fil, le CA roulera en C3, alors que le grand perdant de cette journée au scénario improbable n'est autre que l'USM qui conclut au pied du podium.