Gabon: Bientôt le soutien financier sous forme de subventions aux agriculteurs

Le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire canalisera les investissements dans l'agriculture en fournissant un soutien financier sous forme de subventions aux agriculteurs, aux entreprises agroalimentaires et aux entreprises de développement commercial susceptibles de bénéficier aux petits exploitants agricoles. Les personnes intéressées à postuler ici https://rb.gy/u6ptz

Il s'agit d'une initiative de l'Union européenne en coopération avec le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire du Gabon et d'autres organisations internationales, dans le cadre du 11e FED plus large "Appui à la commercialisation durable du programme des petits exploitants agricoles de notre pays", pour débloquer, accélérer et tirer parti investissements dans les chaînes de valeur agricoles (y compris l'agroforesterie et l'aquaculture).

L'objectif spécifique du Fonds est d'intégrer 150 000 petits exploitants agricoles dans des chaînes de valeur durables. En soutenant et en permettant à 25 à 30 entreprises agricoles d'augmenter leur chiffre d'affaires (d'au moins 25 %), cela devrait augmenter les revenus et la sécurité alimentaire d'au moins 150 000 petits exploitants agricoles et créer un minimum de 8 500 emplois équivalents nets.

Il contribuera à une augmentation de la production des petits exploitants ; 90 % améliorant leur accès aux marchés ; et se traduira par des impacts positifs quantifiables sur la diversité alimentaire et la sécurité alimentaire globale. En outre, le projet vise à promouvoir un accès accru au financement (crédit, investissement) pour des investissements complémentaires par les acteurs de la chaîne de valeur. Tous sont invités à postuler pour ce projet.