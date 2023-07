Tunisie: Insatiable Ali Maâloul...

A 33 ans, l'international tunisien est dans une forme olympique.

Buteur et auteur d'un assist gagnant, Ali Maâloul brille toujours sous la casaque des Cairotes d'Al Ahly. En championnat donc, pour le compte de la 32e journée, les Ahlaouis se sont imposés (3-0) en déplacement face à National Bank Egypt. Maâloul a montré la voie en débloquant le score à la 18' (coup franc direct) avant de délivrer une passe décisive sur le second but des Cairotes.

ESM : l'AG élective le 14 juillet

L'Etoile Sportive de Métlaoui tiendra son AGE vendredi 14 juillet. Le dead-line de dépôt de candidatures est prévu pour le mercredi 12 juillet.

Al Badry entretient le flou sur son avenir immédiat

Hossam Al Badry, entraîneur du Club Sportif Sfaxien, n'est pas du tout satisfait des dates arrêtées pour le second tour de la Coupe arabe des clubs. Le coach égyptien aurait même menacé de jeter l'éponge en raison du fait que son effectif sera réduit après le départ de plus d'un joueur. Toujours volet CSS, rappelons que le haut comité de soutien a récemment désigné un nouveau comité directeur provisoire qui sera conduit par Jaouhar Laadhar en lieu et place de Mohamed Trabelsi. La nouvelle assemblée dirigeante organisera une AG élective dans un délai de trois mois.

La Super League débutera le 20 octobre

La Super League africaine se déroulera du 20 octobre au 13 novembre selon le planning édité par la CAF.

Vu que huit équipes sont en lice, le tournoi débutera donc au stade des 1/4 de finale avec l'EST, le WAC, Al Ahly, le TP Mazembe, Enyemba, Sundowns, Simba et Petro Atlético. La dotation pour le vainqueur est de 35,5 millions de dinars.

Mondial 2026-Chapeaux : la Tunisie dans le pot 1

Dans l'optique du tirage des éliminatoires -- zone Afrique du Mondial 2026, la Tunisie figure dans le pot 1 avec le Maroc, le Sénégal, l'Algérie, l'Egypte, le Nigeria, le Cameroun, Mali et la Côte d'Ivoire. Le tirage au sort des qualifications africaines est prévu pour le mercredi 12 juillet à Cotonou, au Bénin. Le premier de chaque groupe se qualifiera directement à la phase finale du Mondial alors que les quatre meilleurs seconds disputeront un barrage à l'issue duquel le gagnant disputera le tournoi de barrage de la Fifa.