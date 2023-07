Cameroun: Paul Biya prolonge la carrière du recteur de l'université de Ngaoundéré

Recteur de l'Université de Ngaoundéré dans la région de l'Adamaoua, la Prof. Florence Uphie CHINJE a vu sa carrière prolongée de deux ans, par le président de la République, Paul Biya.

C'est à travers un décret signé le 11 mai 2023, que Paul Biya fait un bonus de deux ans supplémentaires, au recteur de l'Université de Ngaoundéré, atteinte par la limite d'âge de départ à la retraite depuis le 28 février 2023, cette professeure de Chimie inorganique, a, injustement, été l'objet de plusieurs cabales et campagnes de calomnies et de diabolisation. Le 28 février 2023, elle a 65 ans, et a donc atteint la fin de sa carrière de fonctionnaire. Ce que M. NKI'I ABESSOLO le contrôleur financier auprès de cette université d'État, ne manque pas de lui rappeler en mars dernier, avec un ton condescendant qui a choqué la morale publique, et valu au Sieur NKILI ABESSOLO, une demande d'explication de sa tutelle, le ministre des Finances.

Le débat est donc clos. Le président de la République a tranché, rétabli le recteur de l'Université de Ngaoundéré, la Prof. Florence Uphie CHINJE, dans son honorabilité. Sa carrière a été prolongée de deux ans, du 28 février 2023 au 28 février 2025. D'après la loi, le président de la République peut prolonger la carrière de tout enseignant de rang magistral ( maître de conférences et professeur), deux ans renouvelables une fois. C'est le cas des recteurs des universités de Yaoundé 1( Pr Maurice Aurélien SOSSO ) et Yaoundé 2( Pr Adolphe MINKOA SHE), tous deux étant en train de consommer leur seconde et dernière prolongations de carrière.

La Prof. Florence Uphie CHINJE qui a pourtant apporté plus de visibilité nationale et internationale à l'université de Ngaoundéré, a longtemps fait face à la haine et tentative de déstabilisation, au sein même de l'institution académique qu'elle dirige pourtant avec brio: M. NKILI ABESSOLO le contrôleur financier, Abdoulaye Babalé le président du conseil d'administration, et une obscure association des étudiants originaires de l'Adamaoua. Mais le chef de l'État a tranché en faveur de cette universitaire de calibre international, et modèle de la gouvernance universitaire.