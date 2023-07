Ile Maurice: En Cour suprême - La contestation du CP appelée le 10 juillet

Le commissaire de police (CP), Anil Kumar Dip, récidive. Il conteste, devant la Cour suprême, la remise en liberté des frères Bissessur, Akil et Avinash, et celle de Doomila Moheeputh, la compagne de l'avocat. C'est par l'entremise de Me Shamila Sonah Ori, avouée attitrée du Premier ministre, Pravind Jugnauth, que le commissaire de police a déposé sa contestation devant la Cour suprême. Le public se demande qui va payer les frais de cette avouée ou si elle représente la police pro bono.

La motion d'Anil Kumar Dip sera appelée, le 10 juillet, devant la cheffe juge Rehana Mungly-Gulbul. Le CP veut contester la décision du tribunal de Mahébourg d'avoir ordonné la libération des frères Bissessur et de Doomila Moheeputh. Ces derniers avaient été arrêtés, le 20 juin, par la Special Striking Team (SST) de l'assistant surintendant Ashik Jagai lors d'une opération de Controlled delivery d'un colis à Dreamton Park à Sodnac.

Et 1 022 comprimés soupçonnés d'être de l'ecstasy ont été découverts et saisis par la SST. Ils ont été traduits devant le tribunal de Mahébourg et le Directeur des poursuites publiques (DPP) n'a pas objecté à leur remise en liberté. Trois chefs d'accusation ont été retenus contre Me Bissessur. Quant à sa compagne, elle répond de deux accusations provisoires. Son frère Avinash répond, lui aussi, de deux chefs d'accusation provisoires. Ils ont été libérés après avoir fourni des cautions.