Burkina Faso: Trois attaques terroristes font plus de 70 morts dans l'Ouest et le Nord

Lundi 26 et mardi 27 juin 2023, trois attaques ont visé l'armée du Burkina Faso et des supplétifs à l'ouest et au nord du pays, selon un communiqué de l'état-major diffusé ce vendredi. Au total, 75 personnes, 39 soldats et 36 Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), ont été tués. Au moins 80 terroristes ont été neutralisés, toujours selon les autorités.

C'est vers midi, mardi, qu'une unité de l'armée burkinabè a fait face à une embuscade, près de la localité de Tia, dans la province du Mouhoun, à l'ouest du pays, selon le communiqué de l'état-major, qui évoque des combats.

Une « riposte rigoureuse », selon les autorités, a permis de neutraliser « plus de 30 terroristes », mais aussi de récupérer de l'armement et des véhicules. Au cours de cette attaque, huit militaires ont été tués et neuf ont été blessés, selon le bilan de l'état-major. Les autorités assurent que des renforts ont été envoyés dans la zone, des opérations de sécurisation et de ratissage sont en cours.

La veille, ce sont 33 VDP, les Volontaires pour la patrie, supplétifs de l'armée, qui sont morts dans une autre attaque qui a visé cette fois-ci leurs positions à Noaka, 20 km au nord-ouest de la ville de Kaya, dans la région Centre-Nord. Selon l'état-major, les volontaires ont « vaillamment réagi à cette attaque terroriste » et ont neutralisé une cinquantaine de terroristes et récupéré une importante quantité de matériel, dont de l'armement lourd, des fusils d'assaut, des munitions, des motos et des moyens de communication.

Le même lundi, 31 soldats et trois volontaires ont été tués durant une attaque contre le convoi de ravitaillement de la ville Djibo. Le convoi qui revenait de Djibo a été la cible d'une embuscade au niveau de la commune Namsiguia dans la région du Centre-Nord. Une « dizaine d'éléments » étaient « toujours recherchés par les renforts » envoyés sur place.