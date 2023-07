Madagascar: Basket - Mondial U19 - Les Ankoay s'inclinent face aux Coréens

Les Ankoay s'écroulent face aux Sud-coréens par 72 à 60. Ils affrontent ce jour les Hongrois, hôtes de la compétition pour le dernier match de classement à la Coupe du monde U19.

La Corée du Sud s'est imposée, hier, mais, la sélection malgache, n'a pas démérité. La bande à Lova a perdu par 72 à 60 et dispute son dernier match de classement à la Coupe du monde de basket U19. Techniquement, les Malgaches n'ont rien à envier aux Coréens, mais, le manque d'adresse et d'efficacité dans les tirs a fait plier les protégés du duo Mémé-Malala et laisser la victoire aux joueurs du « pays du matin calme ».

Dès le début de la rencontre, les Malgaches ont affiché une belle combativité. Physiquement, les Donovan, Jerry et consorts bénéficient d'un avantage, mais, en face, les Coréens très adroits dans les tirs à longue distance ont pris plusieurs longueurs d'avance à 5 minutes du premier quart-temps. La bande à Moon menait par 19-17 à la fin du premier quart-temps. L'énergie des Malgaches a semblé revenir lors du second quart-temps, Donovan et Lova, bien rentrés dans le jeu, n'hésitaient pas à pénétrer dans la défense coréenne. A 1 minute 40 mn de la pause, le score se rapprochait de 33-33 partout, mais, confondant vitesse et précipitation, les Malgaches ont souvent perdu le contrôle du ballon laissant les Coréens garder leur avance par 35 à 33.

Difficulté. Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre n'a pas réellement changé. Les Coréens, au rebond ainsi qu'au point, dominaient les Malgaches. Les Ankoay ont des difficultés dans la finition malgré leur attaque bien placée. Cette situation a permis aux Coréens, qui n'hésitent pas à intercepter les ballons des mains des joueurs malgaches, de creuser l'écart par 44 à 55 à la fin du troisième quart-temps. Au rebond les Malgaches étaient souvent dominés vu leur taille imposante face aux gabarits des Coréens. Au money-time, l'équipe malgache avait de la difficulté à entrer dans la raquette coréenne car beaucoup de joueurs accusaient déjà plus de trois fautes. De son côté, Yun avec 21 points abusait des tirs à 3 points face au panier malgache. A ce moment-là, M'Madi Mathias qui a essayé de bien servir ses coéquipiers tentait tout pour sortir son équipe de la torpeur, mais ce fut en pure perte. Les Malgaches ont encore un dernier match de classement face à la Hongrie pour sa première participation à la Coupe du monde de basket.