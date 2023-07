Afrique: African Beach Games l Beach tennis - Les Mauriciennes en or

La paire mauricienne composée de Françoise Bancilhon et Catherine Alleaume a été sacrée, hier, lors des African Beach Games. Les deux joueuses ont remporté le double dames du tournoi de beach tennis. Pour leur ultime duel, Françoise Bancilhon et sa partenaire se sont imposées contre les Algériennes au super tie-break (10-5). Elles avaient perdu le premier set (4-6) mais ont égalisé sur le même score lors de la deuxième manche (6-4).

«C'était un match hyper dur. Physiquement, c'était très éprouvant car il fait très chaud. C'était un duel très tactique et on les a eues à l'usure», commente Françoise Bancilhon. Au cours du tournoi qui s'est déroulé dans une poule de cinq pays, les Mauriciennes ont aligné quatre victoires. Mercredi, elles ont battu le Maroc en deux sets (6-1, 6-4). Elles ont par la suite bénéficié du forfait de la Tunisie. Jeudi soir, elles ont arraché une belle victoire aux Kenyanes (6-3, 4-6, 10-4). «Ces dernières et les Algériennes ont un style de jeu similaire au nôtre. C'étaient des matches durs. Il nous a fallu être solides physiquement. Les échanges étaient aussi très rapides», analyse Françoise Bancilhon.

Pour Françoise Bancilhon, cette médaille d'or au niveau continental est le fruit de plusieurs années de travail. «Le beach tennis est peu connu à Maurice mais on a une vingtaine de joueurs réguliers. On joue surtout pour le fun mais on fait aussi des compétitions. Durant les cinq dernières années, on a fait plusieurs échanges avec La Réunion par exemple», indique-t-elle.

La préparation de Françoise Bancilhon et Catherine Alleaume pour cette deuxième édition des African Beach Games a démarré il y a deux mois. «Comme habituellement on ne joue pas ensemble, on a dû faire quelques ajustements», dit-elle. La joueuse espère que la performance de Maurice aux Jeux africains de plage aidera à booster la discipline. «J'appelle les jeunes à venir nous rejoindre», lance la médaillée d'or.

Après cette victoire en double dames, Catherine Alleaume restait, elle, concentrée pour le double mixte qu'elle joue avec Fabrice Nayna. «Nous croisons les doigts pour eux», dit Françoise Bancilhon. Jeudi, la paire avait signé une première victoire contre le Kenya. Ils disputaient leur deuxième match contre l'Algérie. Quand la rencontre a été interrompue, ils menaient (6-3, 2-2). Hier, le match a repris dans l'après-midi. Catherine Alleaume et Fabrice Nayna devaient aussi jouer contre la Tunisie et le Maroc.