Angola: Signature d'un protocole pour l'opérationnalisation du projet « Tata Uhayele »

Lobito — Un protocole de partenariat pour la mise en oeuvre du projet Tata Uhayele a été signé ce vendredi dans la ville de Lobito, entre la Fondation Ngana Zenza pour le Développement de la Communauté (FDC), le Ministère des Transports et le Chemin de fer de Benguela (CFB).

L'objectif du projet Tata Uhayele (Prends soin de ta santé, en langue nationale Umbundu) est de fournir des soins de santé aux communautés vulnérables le long du corridor de Lobito, couvrant les provinces de Benguela, Huambo, Bié et Moxico.

L'assistance médicale sera effectuée dans deux wagons du Chemin de fer de Benguela et assurés par un personnel spécialisé.

Après que l'organisation ait présenté les aspects opérationnels, la Première Dame de la République d'Angola, Ana Dias Lourenço, a exprimé son appréciation et sa gratitude pour la participation des partenaires.

Pour elle, Tata Uhayele est un train d'espoir avec lequel on entend contribuer durablement dans l'amélioration de l'aide sociale dans le pays.

Selon Ana Dias Lourenço, pour atteindre cet objectif, une approche collaborative est essentielle, car aucun projet ne peut aboutir sans l'implication et la participation de tous.

Ana Dias Lourenço a lancé un appel aux entreprises privées spécialisées dans le domaine de la santé et au-delà, pour qu'elles se joignent à cette journée, ajoutant que "leur soutien sera inestimable et démontrera la puissance de la collaboration et des partenariats pour obtenir des résultats significatifs".

%

"En tant que fondatrice et présidente de FDC, je m'engage à continuer à promouvoir des initiatives telles que le projet Tata Uhayele (Prenez soin de votre santé) et à oeuvrer pour que chacun ait accès aux soins de santé dont il a besoin", a-t-elle souligné.

À son tour, le ministre des Transports, Ricardo de Abreu, s'est adressé aux personnes présentes en déclarant que la santé est un bien qui, étant universel, n'a pas toujours accessible à ceux qui en ont besoin.

"Ce que nous assistons aujourd'hui n'est qu'un petit pas, parmi tout ce que nous avons à faire, mais qui, s'il est bien mis en oeuvre, contribuera à augmenter l'espérance de vie des populations locales et à ce que leurs objectifs de qualité et de développement soient atteints." , il a déclaré.

Ricardo de Abreu a fait une comparaison avec le passé, affirmant que si le réseau ferroviaire était autrefois un levier d'union entre les pays et un vecteur fondamental du développement économique local, basé sur le transport de marchandises, il ajoute aujourd'hui une composante sociale et humaine, en l'utilisant pour soigner ceux qui en ont besoin avec un bon équipement, de bons professionnels et un bon traitement médical.

Selon lui, dans l'avenir, le ministère des Transports veut être une référence différenciée, capable d'apporter des réponses concrètes adaptées aux besoins, réalités et défis des personnes d'aujourd'hui.

Les cliniques mobiles disposent d'une équipe de treize professionnels, à savoir deux électro-médecins, un ophtalmologiste, un médecin généraliste, deux techniciens de laboratoire, tandis que pour les soins infirmiers, la pédiatrie, l'ophtalmologie, la stérilisation, la pharmacie et l'accueil, il y a un technicien pour chaque domaine. TC/CRB/LUZ