Madagascar: SANTÉ - Le taux de malnutrition chronique diminue

La lutte contre la malnutrition a porté ses fruits. Le taux des enfants atteints du retard de croissance a diminué.

Fructueux. Les enfants de moins de 5 ans qui souffrent de la malnutrition chronique ont diminué, selon l'Enquête démographique et de santé (EDS), de 2021. Les chiffres sont passés de 47%, en 2018, à près de 40%, en 2021. « Nous sommes arrivés à ce résultat, grâce à une synergie multisectorielle. Toutes les parties prenantes, du plus haut niveau, jusqu'à la base, le secteur privé et public, ont travaillé de concert pour renforcer la nutrition. Des actions ont été faites au niveau des fokontany, des familles, des écoles, en termes de nutrition, d'eau, d'hygiène et de santé. », a déclaré le professeur Hanta Marie Danielle Vololontiana, coordinatrice nationale de l'Office national de nutrition (ONN). C'était à Mahamasina, hier, lors de journée Focus sur la fortification alimentaire, dans le cadre de la célébration de la journée de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui s'est tenue au Petit palais des sports Mahamasina. Des progrès sont, certes, constatés. Mais le défi est encore énorme. Il y a encore quatre enfants sur dix qui souffrent du retard de croissance à Madagascar. Les enfants sur les Hautes terres centrales, comme à Analamanga, à Itasy, à Bongolava, à Alaotra Mangoro, n'en sont pas épargnés.

Fortification

%

« Ce sont, certes, des zones productrices, mais en général, leur population ne maîtrise pas les aliments équilibrés et variés, ainsi que la conservation », enchaîne le professeur Hanta Marie Danielle Vololontiana. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef), « la malnutrition chronique est non seulement un enjeu de santé publique mais encore de développement économique d'une nation. Un enfant qui souffre de retard de croissance est exposé au risque de ne pas pouvoir atteindre son plein potentiel de développement cognitif. ». Sous l'égide de l'ONN, la lutte contre la malnutrition chronique se poursuit. La fortification alimentaire est la stratégie clé pour la combattre. La fortification des aliments, qui consiste à ajouter des vitamines, des minéraux et d'autres éléments nutritifs essentiels aux denrées alimentaires de base, joue un rôle crucial, dans la prévention des carences nutritionnelles et dans l'amélioration de la santé de la population.