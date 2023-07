Ile Maurice: Accident mortel - Un policier demande à un Maintenance officer d'endosser l'accident contre paiement

Il y a un développement de taille dans l'accident fatal, qui a coûté la vie à Taslim Jahamal, 46 ans et habitant Trou-aux-Biches. Il n'a pas survécu à ses blessures et est décédé à l'hôpital SSRN, le 23 juin dernier. Il avait été victime d'un hit and run, le 1er juin, alors qu'il se trouvait sur la route Royale à Trou-aux-Biches. Le lendemain, un Maintenance officer de 37 ans, habitant Cap-Malheureux, s'est rendu au poste de police de Trou-aux-Biches et a avoué que c'était lui le chauffeur impliqué dans l'accident de la veille et qu'il s'était sauvé après l'accident. Or, il aurait endossé l'accident sur demande d'un policier contre paiement.

Lorsqu'il a été au poste de police au lendemain de l'accident pour se dénoncer, le Maintenance officer a été arrêté sous une accusation d'«involuntary wounds and blows by imprudence». Traduit en cour, il a été relâché contre paiement d'une caution, le 5 juin, et la Central Investigation Division (CID) de Trou-aux-Biches a ouvert une enquête.

Le 26 juin, le présumé suspect a été rappelé au poste de police pour un complément d'informations. Or, deux jours plus tard, le 28 juin, il y a eu un revirement de situation. Le Maintenance officer s'est présenté à nouveau au bureau de la CID de Trou-aux-Biches en compagnie de son avocat et a donné une autre version des faits relativement à cet accident fatal. Il a expliqué à la police qu'il a été approché par un policier de 22 ans, qui lui a demandé de porter le chapeau pour cet accident fatal contre paiement.

Le lendemain, le policier en question, Eshwaesingh Runjeet, un habitant de Petit-Raffray, qui est affecté au poste de Trou-aux- Biches, a été appelé dans le cadre de cette enquête. Il s'est présenté accompagné de son avocat. Il a expliqué qu'il n'était pas en mesure de faire une déclaration et qu'il devra consulter son avocat au préalable. Un exercice d'identification a alors eu lieu et le Maintenance officer a positivement identifié celui qui l'a approché pour qu'il endosse l'accident. Eshwaesingh Runjeet a été arrêté et est détenu au poste de police de Pamplemousses.

Selon les informations recueillies, l'accident a eu lieu quand la victime, qui était à vélo, rentrait chez lui. Un véhicule l'a percutée mais le conducteur ne s'est pas arrêté. Le lieu où l'accident s'est produit n'est pas couvert par les images des caméras de Safe City.