Madagascar: Football - Elections - Les premiers électeurs des ligues, connus ce jour

Les élections au sein de la fédération malgache de football et ses démembrements ne sont jamais un fleuve tranquille. Cela va faire quatre ans au mois de septembre, que le football malgache a un nouveau comité exécutif à la suite d'une élection.

Cette élection faisait suite à une crise de gouvernance, de leadership et de dessous politique conduisant la CAF et la FIFA à nommer un comité de normalisation. L'issue de l'élection, nous connaissons tous la suite, l'élection de Raoul Arizaka et toute l'histoire qui s'ensuivit. L'absence du président de la FMF, élu au pays, a provoqué des crises internes et de leadership qui ont duré presque trois ans.

Une situation qui a fortement terni l'image du football et de la fédération aux yeux des férus de ce sport roi et surtout vis-à-vis des instances internationales, à savoir la CAF et la FIFA. Quatre ans après le retour à la normale au sein de la FMF où Victorien Andrianony assurait l'intérim actuellement, le processus électoral débute ce jour à travers les élections au niveau des sections.

Et là déjà, les problèmes et les irrégularités ont été soulevés par les clubs, les ligues et bien d'autres acteurs. La commission électorale, qui a planifié les élections au niveau de toutes les sections pour les 1 et 2 juillet, est dans l'obligation de reporter les élections des sections des ligues d'Atsinanana, SAVA, Melaky, Amoron'i Mania et Menabe pour les 8 et 9 juillet 2023.

Plusieurs noms sont cités pour la course à la présidence de la FMF et tous les moyens sont « bons » et « permis » pour placer ses pions au niveau des sections qui vont, par la suite, élire les présidents des ligues qui seront « les maîtres » de l'assemblée générale élective de la FMF au mois d'octobre.