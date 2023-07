Madagascar: Marc Ravalomanana - Vers l'annonce de sa candidature, ce jour

Bien que l'ancien président Marc Ravalomanana n'a jamais caché ses ambitions, sa candidature n'est pas pour autant officielle. Ses partisans n'attendent que ce congrès national du TIM pour voir leur poulain annoncer publiquement son entrée en course pour la présidentielle du novembre prochain.

Jour J pour le congrès national du parti Tiako i Madagasikara. Après avoir sillonné la Grande Ile durant des mois dans le cadre des congrès régionaux de son parti, l'ancien président Marc Ravalomanana donne rendez-vous à ses partisans ce jour, au Magro Tanjombato. Un événement important pour tous les Zanak'i Dada qui n'attendent que le retour de celui-ci au pouvoir. En effet, tous les regards sont braqués à Tanjombato où Marc Ravalomanana devait annoncer officiellement sa candidature pour la présidentielle de novembre prochain.

20 000

Depuis le début de cette semaine, Bel'air était le point de jonction des représentants du parti Tiako i Madagasikara des quatre coins avant de rejoindre le Magro Tanjombato. Le travail de commission a déjà commencé dès hier. « Le bureau politique du parti ainsi que les représentants de chaque région sont déjà au pied d'oeuvre pour ce grand jour », a continué le numéro deux du TIM qui avance également que « plus de 20 000 personnes seront présentes au Magro Tanjombato ce jour ».

Notification

Tout est déjà au point pour ce grand rendez-vous. « Trois comités ont été déjà mis en place. Un pour la préparation des élections, un autre pour l'élaboration du programme du parti et un autre pour la gestion de l'Etat », a continué Rina Andriamasinoro. Au four et au moulin, le Bureau politique du parti soutenu par les élus TIM espèrent que l'événement se déroulera dans un climat de sérénité. « La demande d'autorisation a été déjà déposée au niveau de la préfecture depuis ce 27 juin. On attend juste la notification. On voit mal comment le préfet va faire pour ne pas nous donner d'autorisation parce que c'est dans le droit des partis politiques de faire des congrès », a-t-il ajouté. En tout cas, Rina Andriamasinoro reste exigeant. « Tous ceux qui souhaitent participer à cet événement devraient se munir d'un badge », a-t-il martelé avant de terminer que le portail du site devrait ouvrir à partir du 7 heures et la cérémonie officielle commence vers 10 heures.