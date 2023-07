Sénégal: Fonds de développement des cultures urbaines - 136 millions de Fcfa distribués à des bénéficiaires de Dakar et Thiès

Le Ministre de la Culture et du Patrimoine historique a remis, mardi dernier, à la Maison de la culture Douta Seck, des chèques d'un montant total de 113 millions de Fcfa aux bénéficiaires des régions de Dakar et Thiès du Fonds de développement des cultures urbaines (Fdcu). Toutefois, l'enveloppe globale distribuée est de 136 millions Fcfa.

113 millions de Fcfa ont été distribués à 59 bénéficiaires des régions de Dakar et Thiès dans le cadre du 6ème appel à projet du Fonds de développement des cultures urbaines (Fdcu). Les chèques ont été remis, mardi dernier, par le ministre de la Culture et du patrimoine historique, à la Maison de la Culture Douta Seck. « Pour cette phase, la totalité tournera autour de 200 millions de Fcfa avec des cérémonies d'allocation organisées dans différentes régions. Aujourd'hui, nous avons rassemblé les bénéficiaires des régions de Dakar et de Thiès. C'est la zone qui polarise le plus grand de bénéficiaires et l'essentiel de l'argent », explique Pr Aliou Sow. Auparavant, une dizaine de bénéficiaires des régions de Fatick, de Kaffrine, de Diourbel et de Kaolack se sont aussi retrouvés à Kaffrine pour recevoir des chèques d'un total de 23 millions de Fcfa. C'est donc en tout 136 millions de Fcfa qui ont été distribués. Après la Tabaski, le même genre de cérémonie se tiendra à Tambacounda, pour les récipiendaires de cette région et celle de Kédougou. Saint-Louis aussi recevra la délégation ministérielle pour les chèques de ses jeunes et ceux de Louga et Matam. Ziguinchor accueillera la dernière rencontre, pour les acteurs de l'axe Sud.

« Nous choisissons ce schéma en raison du principe de la proximité d'abord, ensuite pour avoir une cartographie plus claire du sous-secteur. Mais aussi et surtout pour la transparence. Le processus en soi est transparent », assure le ministre. Ce dernier explique que tout passe par des appels à projet et un comité de lecture procède ensuite à une sélection rigoureuse. Puis cette sélection est soumise au comité de gestion qui fixe les montants devant être alloués à chaque projet. C'est à la suite que les décaissements sont effectués avec, en premier temps, 60% de la subvention. Plus tard, sur présentation d'un rapport de gestion des bénéficiaires, le reliquat est versé. « Il est vrai que les concernés préfèrent avoir immédiatement l'intégralité de la somme allouée. Nous leur disons que nous sommes favorables pour maximiser les possibilités de réussite et l'impact positif de leurs initiatives », rassure Pr Aliou Sow.