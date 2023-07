Congo-Kinshasa: Le Cardinal Ambongo appelle les Congolais à relever les défis de l'unité, de la cohésion nationales et de la paix

Le cardinal Fridolin Ambongo a appelé, dans un message publié ce vendredi 30 juin sur son compte twitter, les Congolais à relever les défis de l'unité, de la cohésion nationale et de la paix.

« La RDC commémore dans le recueillement la 63ème année de son accession à la souveraineté nationale et internationale. La situation difficile de l'heure, ne devrait pas être une source de désespoir. Bien au contraire, j'exhorte les fils et les filles de ce beau pays à se tenir main dans la main pour relever ensemble les défis de l'unité et de la cohésion nationale, les défis de la paix et du développement durables, le défi de la sauvegarde de nos frontières nationales, objet de tant de convoitises. Travaillons donc à l'avènement d'un Congo plus beau qu'avant », a déclaré le cardinal Fridolin Ambongo.

D'autres personnalités politiques congolaises se sont aussi exprimées à l'occasion des 63 ans d'indépendance de la RDC.

Dans son message, l'opposant Moise Katumbi, leader du parti Ensemble pour la République a dénoncé l'insécurité dans l'Est de la RDC et à l'Ouest, aux portes de Kinshasa. Par ailleurs, il appelle le M23 et tous les jeunes gens embrigadés de gré ou de force dans les groupes armés à laisser tomber les armes.

La solution à leurs problèmes quelle qu'en soit la nature n'est pas dans la violence et la mort qu'ils sèment partout dans le pays, dit-il. Moise Katumbi dit regretter, l'abandon assumé de l'Etat de Droit et la confiscation des libertés au nom de la sécurité du pays, qui est une régression catastrophique qui conduit le pays à l'impasse en cette période électorale. Il appelle à la libération Salomon Kalonda, Mike Mukebayi, Franck Diongo, Jean-Marc Kabund et tant d'autres.

Pour sa part, Augustin Matata Ponyo rappelle dans son message qu'Il y a 63 ans, les pères de l'indépendance nous obtenaient, au prix de luttes amères et de nombreuses souffrances, l'indépendance avec l'espoir de bâtir au coeur du continent africain un pays plus beau qu'avant.

« En ce 30 juin, engageons-nous à honorer leur sacrifice, en nous armant des valeurs devant nous remettre sur le chemin de la prospérité », indique le président du LGD.