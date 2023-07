Tunisie: Ligue 1 | L'Etoile, un champion en grande pompe !

C'était la grande fête hier à l'Olympico de Sousse où le champion s'est offert une large victoire devant son hôte béjaois. De quoi amuser la galerie avant que la fête ne se prolonge tard dans la nuit dans la ville de Sousse.

Sousse a chanté et dansé hier jusqu'au bout de la nuit pour fêter le 11e titre de champion de Tunisie remporté par l'Etoile du Sahel au terme de la saison 2022/2023 qui s'est clôturée hier après-midi.

N'ayant pas de pression sur les épaules étant qu'ils se sont octroyé le titre de champions de Tunisie depuis la journée précédente, les hommes de Faouzi Benzarti se sont offert hier un véritable match de gala et régalé, ainsi, un public venu en grand nombre pour fêter le titre.

Face à un Olympique de Béja n'affichant aucune résistance, les Étoilés n'ont eu aucune difficulté à imposer leur loi et clôturer, ainsi, la saison en grande pompe en remportant une écrasante victoire sur le score sans appel de 5-0.

La fête s'est prolongée hier en dehors du stade après le coup de sifflet final et la cérémonie de remise du trophée de champion de Tunisie 2022-2023 puisqu'un bus sans toit, aménagé pour l'occasion, a fait le tour de la ville de Sousse et à son bord les champions de Tunisie, 2022-2023.

Le cadeau du CSS à l'EST

L'USM détenait pourtant son destin en main. Il lui suffisait de gagner à domicile devant le CSS pour terminer deuxième au classement et composter ainsi son billet pour la Ligue des champions la saison prochaine.

Pour son concurrent direct, l'EST, il devait gagner à Tataouine et attendre. Par ailleurs, les "Sang et Or" n'ont pas lésiné sur l'effort et ont terminé la saison sur une jolie note en ramenant une large victoire de Tataouine sur le score sans appel de 6-1.

Et si les Espérantistes étaient en roue libre à Tataouine, ce n'était pas le cas des Monastiriens qui évoluaient pourtant à domicile. On jouait à peine la 4' quand Wael Ben Othman s'est fait expulser. Un coup dur pour l'USM, mais cela ne l'a pas empêchée de tenir bon et de prendre l'avantage au score par le biais de Mohamed Amine Bouziane qui a ouvert la marque à la 39'.

Mais en deuxième mi-temps, les Sfaxiens ont obtenu un penalty transformé par Achraf Habbassi à la 66'. En égalisant, le CSS offre un précieux cadeau à l'EST et met fin aux espoirs des Usémistes de jouer la Champions League la saison prochaine et même de la Coupe de la CAF. Et c'est finalement l'EST qui accompagne l'ESS en Ligue des champions et ce sont l'OB et le CA qui seront nos représentants en Coupe de la CAF la saison prochaine.