Ile Maurice: Maurice-Rodrigues par la mer - Le «MV Trochetia» redémarre son service passagers le 17 juillet

La Mauritius Shipping Corporation Ltd (MSCL) relance la ligne Maurice-Rodrigues-Maurice à bord du MV Trochetia. Le premier service passager redémarre le lundi 17 juillet, a annoncé Dinesh Babajee, Managing Director de MSCL, lors d'une conférence de presse hier, à bord du bateau. Selon une étude de marché, il a été observé que beaucoup de Mauriciens, Rodriguais et les agences de voyage attendaient cette relance. Pour ce faire, la MSCL dit avoir mis les bouchées doubles avec les employés pour réaliser ce projet.

Le trajet Maurice-Rodrigues-Maurice aura lieu deux fois par mois. Si la demande est forte, il est possible que le nombre de voyages soit augmenté. La réservation du billet peut se faire à travers la MSCL ou les agences de voyage. Les billets seront mis en vente à partir du mardi 4 juillet. «Entretemps le bateau pourrait être utilisé par des compagnies ou par l'Outer Islands Development Corporation pour transporter des marchandises et des passagers à Agalega.» Le MV Trochetia peut transporter au maximum 106 passagers.

Les classes touriste, première, semi-luxe et luxe sont les différentes catégories de cabines que compte le bateau. Chaque chambre a sa catégorie de service et de facilités. Par exemple, la chambre luxe a un grand lit, salle de bains et toilettes avec la télévision, mini-bar, café et thé et un sitting corner. La chambre semiluxe compte un lit simple, salle de bains, toilettes mini-bar, sitting corner. Quant à la chambre première, elle est composée d'un lit double superposé, salle de bains et toilettes et la classe touriste compte deux lits superposés, table et chaises.

Une panoplie de services sera offerte sur le bateau : dîner, petitdéjeuner et déjeuner et autour de 15 heures le coffee time. Le bateau a aussi un entertainment corner et une piste de danse avec karaoke. Un médecin sera à bord 24/7. Les clients bénéficieront aussi d'un service duty free à bord.

En ce qui concerne le poids autorisé des bagages, il a été augmenté à une valise de 22 kg pour chaque passager. Sur le voyage retour, pas de freight rate sur les produits agricoles et alimentaires. Pour transporter un cargo frigorifié, comme du poisson, le freight rate est à Rs 6 800 la tonne. Pour en revenir au départ du 17 juillet, il aura lieu à 17 heures au Port-Louis Cruise Terminal, Les Salines. Le bateau arrivera à Rodrigues le mercredi 19 juillet vers 10 heures. Le bateau quittera Rodrigues le samedi 22 juillet à 10 heures et arrivera à Maurice le dimanche 23 juillet à midi.