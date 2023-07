Congo-Kinshasa: Obstruction à la liberté de la presse - Olpa scandalisé par l'interpellation des journalistes à Kinshasa

L'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (Olpa) s'est dit scandalisé par l'interpellation de Jeef Ngoy, Marie-Louise Mbela et Giresse Nkelani, respectivement journaliste à Radio Okapi, journaliste et cameraman à la Radiotélévision nationale congolaise.

L'Olpa condamne vigoureusement l'acte manifestement illégal et un excès de zèle de la part des renseignements militaires, estimant que l'interpellation injustifiée des journalistes en plein exercice de leur métier et la destruction méchante de leur matériel de travail constituent une violation de la liberté de la presse garantie par la loi congolaise et les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme. Il demande, par conséquent, aux autorités militaires de sanctionner les auteurs de cette interpellation conformément à la loi.

Ces journalistes, relève l'Olpa dans son communiqué du 29 juin, ont été brutalement interpellés, la veille, par un groupe d'éléments des Forces armées de la République démocratique du Congo présentés comme agents des renseignements militaires. « C'était au moment où ils effectuaient un reportage, au centre-ville de Kinshasa, sur le dénouement d'un feuilleton judiciaire sur un immeuble ayant opposé M. Benoît Tshibangu, un particulier, au ministère de l'Urbanisme et Habitat », a précisé cette organisation. Il a signifié que Jeef Ngoy, Marie-Louise Mbela et Giresse Nkelani ont été embarqués de force dans une jeep de l'armée et conduits au cachot de la Détection militaire des activités anti-patrie où ils ont été soumis à un interrogatoire serré et privés de liberté.

L'Olpa a regretté que leur matériel de travail soit, en plus, sérieusement endommagé. Selon lui, Marie Louis Mbela a été libérée dans la soirée, alors que les deux autres n'ont pu recouvrer la liberté que le 29 juin. Dans un message de remerciements adressé à la corporation qui s'est inquiétée de leur sort, Jeef Ngoy avait avoué avoir passé une pire soirée.