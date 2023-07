Afrique Centrale: Le Chef de l'État angolais arrive à Libreville pour le Sommet de la CEEAC

Libreville — Le Président de la République, João Lourenço, est déjà à Libreville, au Gabon, pour participer au XXIIIe Sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), sur la situation politique et sécuritaire dans la région.

Lors de la réunion, les Chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) discuteront également des questions économiques de cette organisation régionale.

Le Conseil des ministres de la CEEAC, qui a précédé ce sommet, a examiné des questions financière de cette communauté régionale, la nomination des membres du Comité des sages de la CEEAC, parmi lesquels l'ambassadeur itinérant Dombele Mbala Bernado, représentant la République d'Angola.

Dombele Bernardo a été représentant de la mission diplomatique angolaise au Gabon de 1982 à 2000.

La mission diplomatique angolaise au Gabon couvre également le Cameroun, le Tchad et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC).

Après la cérémonie d'ouverture, qui sera marquée par plusieurs allocutions, la réunion se déroulera à huis clos, la clôture étant prévue en fin de journée, selon l'ordre du jour.

L'Angola a déjà achevé le processus de ratification, avec l'approbation, par l'Assemblée nationale, de la Résolution approuvant la ratification de la révision du Traité instituant la CEEAC.

%

La révision du Traité de la CEEAC vise à déterminer la procédure de nomination du président et du vice-président de la commission et des autres commissaires.

La Commission est composée de sept commissaires, dont le président et le vice-président, nommés par la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement, pour une durée non renouvelable de cinq ans.

La Communauté économique des États de l'Afrique centrale est un marché de 170 millions de consommateurs et la revue vise à revitaliser et moderniser la communauté, en l'adaptant aux défis de la région.

La CEEAC créée à Libreville, Gabon, en décembre 1981, est devenue opérationnelle en 1985 et ses objectifs sont centrés sur la promotion et la coopération du développement autonome, avec un accent particulier sur la stabilité économique et l'amélioration de la qualité de vie des habitants des États membres.

Outre l'Angola, cette communauté comprend également le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo, la Guinée équatoriale, le Gabon, São Tomé et Príncipe et la République démocratique du Congo.

La stratégie de la CEEAC comprend un plan de douze ans visant à éliminer les droits de douane entre les États membres, à établir un programme extérieur commun, à consolider la libre circulation des biens, des services et des personnes, à améliorer l'industrie, les transports et les communications, à créer des liens entre les banques commerciales et un programme de développement fonds.