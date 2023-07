Egypte: Le Président Al-Sissi rencontre son homologue tunisien à Paris

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a rencontré aujourd'hui à Paris le président tunisien Kaïs Saïed, en marge du Sommet pour un Nouveau Pacte financier mondial.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que SE M. le Président a salué les relations bilatérales et fraternelles entre l'Égypte et la Tunisie, en la soutenant lors de la circonstance délicate actuelle.

De plus, SE M. le Président a mis l'accent sur le souci de l'Égypte de poursuivre la promotion des cadres de la coopération bilatérale à tous les niveaux.

De sa part, le président tunisien a exprimé la fierté de son pays des liens étroits et des relations bilatérales avec l'Égypte, aux niveaux officiel et populaire, louant les réalisations égyptiennes, au cours des dernières années, au niveau intérieur en ce qui concerne la sécurité, la stabilité et le développement. Outre, son poids politique, aux niveaux régional et international, ainsi que son impact positif sur l'action africaine et arabe conjointe, et ses efforts pour parvenir à des règlements politiques aux crises existantes dans la région.

Le porte-parole a ajouté que lors de la réunion, les moyens de renforcer les cadres de la coopération bilatérale entre les deux pays frères ont été examinés. De même, les deux chefs ont échangé les vues sur certains dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun, y compris les efforts internationaux pour réformer le système financier mondial, à la lumière de la crise actuelle.

À cet égard, ils sont convenus de la nécessité d'offrir plus de justice et d'améliorer les mécanismes du système de financement mondial, afin de contenir les répercussions négatives résultant des crises complexes, en particulier sur les pays en développement.